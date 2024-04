Vladimir Luxuria: il pedofilo a 11 anni, l'unico amore per una donna, la prostituzione. Il racconto

Tra pochissimi giorni prenderà il via la nuova edizione dell'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 che quest'anno vede Vladimir Luxuria alla conduzione. Gli opinionisit? Sonia Bruganelli e Dario Maltese. La presenza di una conduttrice transgender in un programma di prima serata così noto è un fatto che non può non essere considerato.

La stessa Luxuria, infatti, ne ha parlato in una intervista, sottolineando che, con tutta probabilità, lei è addirittura la conduttrice transgender d'Europa a vantare questo primato. Logicamente cresce l'attesa e quindi l'interesse del pubblico non solo verso questa nuova tappa della vita professionale di Luxuria ma anche verso la sua sfera più intima e personale. Ci cui ha parlato proprio Luxuria, più volte, lasciandosi andare ad alcune rivelazioni particolari. Ecco, ad esempio, cos'aveva detto di recente al Corriere della Sera.

La pedofilia

Luxuria ha parlato innanzitutto di un drammatico episodio che le accadde quando aveva solo 11 anni: "Venni adescata da un pedofilo ultra 60enne". Il racconto: "Eravamo sul lungomare in Puglia, mi offrì un gelato. Ricordo le caramelle zuccherose a forma di fragola. Se provai a oppormi? Mi avevano insegnato a rispettare gli adulti. Non ci fu un rapporto completo, dopo ebbi voglia di rivederlo: ha presente la sindrome di Stoccolma? Continuammo. Poi lui, forse intuendo il pericolo, non si presentò a un appuntamento e finì. Ci rimasi male".

La storia con una donna e il dolore per la sua morte

Parlando dei grandi amori, Luxuria ha ricordato una donna. L'unica donna che ha amato: "Nella mia vita ho amato solo una donna, Sara Slowley. La nostra era una relazione romantica, non abbiamo mai avuto un rapporto completo. Mi piaceva accarezzarla, baciarla, dormire abbracciati". "Ci conoscemmo in una discoteca a Vasto. Lei era inglese, molto femminile, seno abbondante, bionda, occhi azzurri, un carattere 'maschile' - ha raccontato Luxuria -. Per dire: mi si avvicinò e chiese se mi poteva offrire da bere. All’epoca ero un 17enne effeminato, esile, coi capelli lunghi. Mi raccontò di essere arrivata in Italia con le amiche in autostop: la sua indipendenza mi colpì".

E ancora: "È durata tantissimi anni. Mi diceva: tu fai le tue storie, io le mie. Venne a Foggia e mia madre per un periodo pensò che non fossi gay. Quando andavo in Inghilterra, mi portava ai concerti, mi ha fatto fumare lei la prima canna. Purtroppo è mancata per un tumore: quando l’ho saputo ho pianto per giorni. Il figlio mi ha invitata al matrimonio. Sara mi ha insegnato la libertà, l’amore per la musica, per l’arte".

La prostituzione: "Mi ero appena trasferita da Foggia a Roma, e.."

Luxuria ha poi parlato del periodo in cui si prostituiva. "All’inizio non sapevo se raccontarlo o no: sono un role model e non volevo indurre gli adolescenti a emularmi", ha esordito al riguardo. Poi l'attivista, 58 anni, ha spiegato: "Mi ero appena trasferita a Roma da Foggia. Però ho rielaborato la cosa con la psicologa: in realtà volevo prendermi il mio stupido 'riscatto' verso gli uomini che in passato avevano voluto vedermi di nascosto. Li usavo, anziché essere usata".