Vladimir Luxuria: "Mi piace l'orgasmo, per questo non ho completato la transizione"

Tra pochi giorni prenderà il via la nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Sarà un'edizione particolare, con un cambio generale. Sonia Bruganelli e Dario Maltese saranno gli opinionisti e, in Honduras, non ci sarà più Alvin bensì Elenoire Casalegno.

Ma soprattutto Ilary Blasi ha lasciato il posto a Vladimir Luxuria, già concorrente (vincitrice), opinionista e inviata del programma. Insomma, una professionista che conosce l'Isola dei Famosi meglio delle proprie tasche. Ma si tratta di un fatto "epocale" anche per un altro aspetto: Luxuria sarà la prima conduttrice transgender a condurre un programma in prima serata su Canale 5 (anzi, forse la prima in Europa a ricoprire un ruolo così importante, come sottolineato da lei stessa).

Va da sé che in questi giorni stia crescendo la curiosità anche sui fatti più privati e personali di Luxuria, di cui sta parlando lei stessa in alcune interviste. E di cui aveva parlato anche in passato. Come qualche mese fa, sulle pagine del Corriere della Sera. In una intervista dello scorso gennaio, l'attivista ed ex politica italiana aveva rivelato anche il motivo per il quale ha deciso di non completare il percorso di transizione.

Luxuria e la transizione non completata

"Non ho completato la transizione perché nei miei rapporti sessuali voglio anche l’appagamento, e dato che mi piace raggiungere l’orgasmo, non voglio privarmene", le parole di Luxuria al Corriere. Su Vittoria Schisano (che ha voluto fare la vaginoplastica) invece ha detto: "Io e lei ci rispettiamo molto: a un certo punto nel mondo trans sembrava ci fosse una scala gerarchica tra chi aveva completato la transizione e chi no. All’inizio credevo di non farlo per paura. Poi ho pensato che sono abbastanza tranquilla: perché perdere questo equilibrio? C’è chi sceglie di rettificare i caratteri sessuali primari, io ho scelto solo quelli secondari".

Sui documenti, però, Luxuria ha ancora l'altro nome: "Nei documenti sono Wladimiro Guadagno. Potrei cambiare, ma non gli ho mai dato importanza: sono una non binaria ante litteram. Però ho combattuto affinché chi volesse, potesse farlo. Problemi con il passaporto? Una volta in Russia, dove Vladimir è come Gennaro a Napoli. E in Israele, perché temevano fossi una spia".