Italia’s Got Talent 13: qual è l'esibizione migliore della prima serata

La rinnovata edizione numero tredici di "Italia's Got Talent" è trasmessa per la prima volta in chiaro da Tv8, a partire dalle 21.30. Due nuovi conduttori, Aurora Leone e Gianluca "Fru" Colucci dei The Jackal, due giudici confermati, Mara Maionchi e Frank Matano, e due new entry, Elettra Lamborghini e Khaby Lame. Nel corso dei due episodi trasmessi nella serata di ieri hanno ottenuto l'accesso alla semifinali i seguenti concorrenti: Ping Pong Pang, una Crew di Hip Hop; la Crew indiana di ballo B Unique; il Beatmaker Lennie Simo; gli illusionisti Matricks Illusion: la cantante Flora Donzelli; la comica Alexandra Filotei; gli acrobati della Turkeev Family. Un'artista, in particolar modo, si è messa in luce con una performance emozionante: scopriamo di chi si tratta.

Italia’s Got Talent: l'esibizione di Alexandra Filotei

Tv8 ha trasmesso ieri, 21 febbraio 2024, i primi due episodi della tredicesima edizione di "Italia's Got Talent". Tra le sette esibizioni meritevoli della promozione in semifinale, merita una menzione particolare la performance dell'attrice Alexandra Filotei, una miscela rara di commedia e tragedia, non a caso caso molto apprezzata e diffusa anche via web.

Presentandosi sul palco come concorrente, Alexandra ha portato con sé di stand-up comedy, ha raccontato con ironia la sua personale tragedia: essere sopravvissuta al terribile terremoto che ha colpito il centro Italia il 24 agosto 2016, dove è stata sepolta per nove ore, prima di essere salvata. Il terribile evento ha causato la morte dei genitori della donna, mamma Ada e papà Marino. Ciò che ha sorpreso tutti è stata la capacità di Alexandra di trasformare il dolore in sorrisi. L'intensa e profonda esibizione ha catturato la giuria, con quattro convinti "Sì", ma anche gli spettatori presenti. La standing ovation ricevuta si è manifestata in modo spontaneo, segno che la forza d'animo della Filotei ha contagiato con immediatezza i cuori di tutti.

Nonostante il dolore e la perdita, Alexandra ha deciso, quindi, di non arrendersi, di continuare a sorridere e a donare, al contempo, risate e riflessioni agli altri: l'attrice ha portato in giro per alcuni teatri marchigiani uno spettacolo dedicato alla sua versa storia, che, da Pescara del Tronto, frazione di Arquata del Tronto (provincia di Ascoli Piceno), è approdata sul palco di "Italia's Got Talent 13".

Italia’s Got Talent: dove vederlo in tv e in streaming (da mercoledì 21 febbraio)

La prima puntata di "Italia's Got Talent 13" va in onda il 21 febbraio, in prima serata su Tv8, a partire dalle 21.30. Gli episodi sono visibili anche sul sito ufficiale della rete, in live streaming e, per una settimana, on demand. Tutte le puntate sono inoltre già visibili sulla piattaforma Disney +, per gli abbonati al servizio.

