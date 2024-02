Italia's Got Talent: quando inizia, chi sono i giudici e anticipazioni

A partire da mercoledì 21 febbraio 2024, Tv8 trasmette, dalle 21-30, la tredicesima edizione di "Italia's Got Talent". Un'edizione contraddistinta da grandi cambiamenti: approdato su Canale 5 nel 2009, il talent è stato poi acquistato da Sky, che ne ha trasmesse sette edizioni consecutive. Passata in esclusiva sulla piattaforma Disney + nel 2023, la tredicesima edizione del talent arriva adesso per la prima volta in chiaro. Di seguito una breve guida per seguire al meglio le nuove puntate del programma.

Quando inizia e quante puntate sono

"Italia's Got Talent 13" è composto da un totale di nove episodi, trasmessi da Tv8 in cinque prime serate televisive, nelle seguenti giornate:

Prima puntata: episodi 1 e 2 - 21 febbraio 2024

Seconda puntata: episodi 3 e 4 - 28 febbraio 2024

Terza puntata: episodi 5 e 6 - 6 marzo 2024

Quarta puntata: episodi 7 e 8 - 13 marzo 2024

Quinta puntata: Finale - 20 marzo 2024

I conduttori

Dopo ben sei edizioni consecutive, la conduttrice Lodovica Comello lascia il posto alla coppia formata da Aurora Leone e Gianluca "Fru" Colucci, del gruppo comico The Jackal. Già concorrenti di "Pechino Express 2022", dove furono ribattezzati "Gli sciacalli", i due comici vestono i panni da conduttori, come già capitato ai The Jackal Ciro Priello e Fabio Balsamo, visti di recente su Rai 2 con "The Floor".

I quattro giudici di "Italia's Got Talent 13" sono:

Mara Maionchi (confermata): Una rinomata discografica e volto televisivo noto per la sua ironia e simpatia. È celebre per aver scoperto talenti musicali come Gianna Nannini e Tiziano Ferro. Ha iniziato la sua esperienza come giudice televisivo nel 2008 con X-Factor e ha continuato ad apparire in programmi come Amici e Che tempo che fa.

Frank Matano (confermato): Un noto comico e volto televisivo. Ha una risata contagiosa e un talento innato per l'intrattenimento. Originario di Caserta, è diventato popolare grazie a YouTube prima di debuttare in televisione con Le Iene e successivamente con Scherzando? Nel 2021 ha partecipato come concorrente al comedy show Lol.

Khaby Lame (new entry): Un influencer di fama internazionale, con milioni di follower su TikTok e Instagram. Originario di Chivasso, in provincia di Torino, è diventato famoso per i suoi video ironici che hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo.

Elettra Miura Lamborghini (new entry): Ereditiera della famiglia Lamborghini, è nota per la sua partecipazione al mondo dell'intrattenimento e della musica. Ha una fama consolidata su diversi fronti, incluso il suo matrimonio con il rapper Afrojack nel 2020 e la sua partecipazione al Festival di Sanremo.

Come funziona la gara

I primi sei episodi di "Italia's Got Talent" riguardano le Audizioni. Il settimo e l'ottavo episodio formano le semifinali della gara: qui partecipano i 16 semifinalisti, di cui 12 scelti durante i Selection Time e 4 tramite i Golden Buzzer dei giudici. Al termine di ciascuna delle sei fasi delle Audizioni, i membri della giuria si riuniscono per effettuare la selezione dei partecipanti che accederanno alle semifinali: questo è il momento del "Selection TIme". Con il "Golden Buzzer", invece, un giudice può mandare un concorrente direttamente in semifinale.8 dei 10 finalisti di questa edizione saranno scelti dai giudici, mentre 2 accedono alI' atto conclusivo grazie al Golden Buzzer del pubblico. Ogni episodio di "Italia's Got Talent 13" ha una durata di 50 minuti, eccetto la finalissima, che ha una durata di 90 minuti.

Dove vederlo in tv e in streaming

La tredicesima edizione di "Italia's Got Talent" va in onda, per la prima volta in chiaro su Tv8, a partire dalle 21.30 di mercoledì 21 febbraio 2024. Gli episodi sono visibili anche sul sito ufficiale della rete, in live streaming e, per una settimana, on demand. Tutte le puntate sono inoltre già visibili sulla piattaforma Disney +, per gli abbonati al servizio.

