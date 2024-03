Italia’s Got Talent 13, stasera in tv la finale: anticipazioni e scaletta

Oggi, mercoledì 20 marzo 2024, a partire dalle 21.30 Tv8 trasmette la finale della tredicesima edizione di "Italia's Got Talent". In questo ultimo appuntamento stagionale i giudici Mara Maionchi, Frank Matano, Elettra Lamborghini e Khaby Lame assisteranno alle esibizioni dei concorrenti che si sono guadagnati, grazie al loro talento, il rush finale per la conquista del titolo di "campione".

Anticipazioni delle semifinali

Dopo le audizioni e le due semifinali, Tv8 trasmette oggi, per la prima volta in chiaro, la finalissima tredicesima edizione di "Italia's Got Talent". Per la prima volta trasmesso in anteprima da Disney +, che l'ha ereditato da Sky, "Italia's Got Talent", giunto alla sua tredicesima edizione, si è avvalso di due nuovi conduttori, Aurora Leone e Gianluca "Fru" Colucci, due new entry tra i giudici, Elettra Lamborghini e Khaby Lame, che affiancano i confermati Mara Maionchi e Frank Matano, e un aria generale di novità.

Dei 16 finalisti di questa edizione, 10 hanno ottenuto il pass per la finale, di cui 8 scelti dai giudici e 2 dal Golden Buzzer del pubblico. In occasione della finale, trasmessa da Tv8 oggi, 20 marzo, i dieci concorrenti in gara vengono suddivisi in due gruppi da cinque concorrenti ciascuno; al termine di ogni performance, i giudici assegnano un voto al partecipante di turno. In conclusione delle performance di ciascun gruppo, la graduatoria determinata dai voti dei giudici sancisce il vincitore di questa fase. I due mini-gruppi determinano dunque i superfinalisti, che saranno poi sottoposti al voto del pubblico in studio, che decreterà il vincitore dell'intera edizione.

Il primo gruppo è formato da:

Ping Pong Pang - Crew di Hip Hop

Turkeev Family - Acrobati

Yoko Yamada - Comica

Francesca Cesarini - Bambina pole dancer con disabilità

Lennie Simo - Beatmaker

Il secondo gruppo è così composto:

Maura Moggi - Bambina ballerina

Noemi Realforte - Cantante lirica

Tiberio Stavar Cosmin - Comico

B Unique - Crew indiana di ballo

Flora Donzelli - Cantante

Italia’s Got Talent: dove vederlo stasera in tv (mercoledì 20 marzo)

La finale di "Italia's Got Talent 13" va in onda oggi, 20 marzo, in prima serata su Tv8, a partire dalle 21.30. Gli episodi del programma sono visibili anche sul sito ufficiale della rete, in live streaming e, per una settimana, on demand. Tutte le puntate sono inoltre già visibili sulla piattaforma Disney +, per gli abbonati al servizio.

Stasera e domani in TV