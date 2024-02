Italia’s Got Talent 13, stasera in tv le prime audizioni: le anticipazioni

Al via oggi, 21 febbraio 2024, dalle 21.30 su Tv8 le audizioni della tredicesima edizione di "Italia's Got Talent", lo show che va alla ricerca dei migliori talenti del paese. Vista in anteprima sulla piattaforma Disney +, dopo le sette annate targate Sky, il programma presenta in questa stagione alcune significative novità. Andiamo a scoprire le caratteristiche più significative della nuova edizione del talent.

Anticipazioni prima puntata

TV8 trasmette per la prima volta in chiaro la tredicesima edizione del celebre talent "Italia's Got Talent". Dopo il suo debutto su Canale 5, il programma è stato successivamente acquisito da Sky, che ne ha trasmesso sette edizioni consecutive. Tuttavia, un nuovo capitolo si apre con la tredicesima edizione, che segna un'importante svolta: il talent show, precedentemente disponibile esclusivamente su Sky, è approdato sulla piattaforma Disney + nel settembre del 2013. Tv8 ha però mantenuto i diritti per le prime tv in chiaro, in onda da oggi, 21 febbraio 2024 con due episodi per puntata. La durata di ogni episodio è di 50 minuti, tranne la finalissima, che dura 90 minuti.

I primi sei episodi sono dedicati alle audizioni, mentre il settimo e l'ottavo rappresentano le semifinali, in cui partecipano i 16 concorrenti selezionati durante i "Selection Time" e tramite i "Golden Buzzer" dei giudici. Durante il "Selection Time", i giudici selezionano i concorrenti che accederanno alle semifinali, mentre con il "Golden Buzzer" un giudice può mandare direttamente un concorrente in semifinale. Otto dei dieci finalisti sono scelti dai giudici, mentre due accedono tramite il Golden Buzzer del pubblico.



Lodovica Comello lascia il posto di conduttrice dopo sei edizioni consecutive, e viene sostituita dalla coppia formata da Aurora Leone e Gianluca "Fru" Colucci, noti per essere membri del gruppo comico The Jackal. Tra i giudici confermati Mara Maionchi e Frank Matano, affiancati da Elettra Lamborghini e Khaby Lame, tiktoker di fama internazionale.

Nel primo episodio della serata si metteranno in luce: il cantante Mauro con il suo cane Jerry; Ping Pong Pang, una Crew di Hip Hop; la piccola ballerina Trixie Zavatta; le acrobate Daniela e Susanna; la Crew indiana di ballo B Unique; il Beatmaker Lennie Simo; la cantante Valentina "Zalex" Gialli. A seguire, il secondo episodio, dove si metteranno in mostra gli illusionisti Matricks Illusion: la cantante Flora Donzelli; i ballerini Jazz & Co; la Crew di ballo

Versus Crew; i "ballerini horror" The Familia; la comica Alexandra Filotei; gli acrobati della Turkeev Family.

Italia’s Got Talent: dove vederlo stasera in tv (mercoledì 21 febbraio)

La prima puntata di "Italia's Got Talent 13" va in onda oggi, 21 febbraio, in prima serata su Tv8, a partire dalle 21.30. Gli episodi sono visibili anche sul sito ufficiale della rete, in live streaming e, per una settimana, on demand. Tutte le puntate sono inoltre già visibili sulla piattaforma Disney +, per gli abbonati al servizio.

