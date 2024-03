Italia’s Got Talent 13, stasera in tv le semifinali: anticipazioni e scaletta

Vanno in onda oggi, giovedì 13 marzo 2024, dalle 21.30 su Tv8 le semifinali della tredicesima edizione di "Italia's Got Talent". In questo penultimo appuntamento stagionale Mara Maionchi, Frank Matano, Elettra Lamborghini e Khaby Lame assisteranno alle sedici esibizioni dei concorrenti ancora in gara. Grande attesa per le decisioni di giornata: quali saranno le dieci esibizioni capaci di conquistare la finalissima?

Anticipazioni delle semifinali

Nel corso delle tre precedenti settimane Tv8 ha trasmesso, per la prima volta in chiaro, le audizioni della tredicesima edizione di Italia's Got Talent. Una stagione di grandi cambiamenti, dettati innanzitutto dal passaggio del format da Sky a Disney +, che ha trasmesso, nel settembre del 2013, gli episodi in prima tv assoluta. Grandi manovre anche in conduzione, dove Lodovica Comello è stata sostituita da due membri dei The Jackal, Aurora Leone e Gianluca "Fru" Colucci". E, se Mara Maionchi e Frank Matano hanno mantenuto le loro postazioni, le new entry Elettra Lamborghini e Khaby Lame hanno fatto il loro esordio dietro il grande tavolo del talent.

Il talent show è strutturato in sei episodi per le audizioni, trasmessi durante tre prime serate su Tv8, seguiti da due episodi dedicati alle semifinali, trasmessi oggi, 13 marzo da Tv8. In queste fasi, partecipano 16 concorrenti, scelti tramite i "Selection Time" e i "Golden Buzzer": questi ultimi hanno permesso a ciascun giudice di far avanzare un "proprio" concorrente direttamente alle semifinali. La prossima settimana andrà in onda la finalista, dove parteciperanno otto concorrenti scelti dai giudici più due promossi tramite il Golden Buzzer del pubblico.

Nel corso della puntata di questa sera (episodi 7 e 8) vedremo le esibizioni dei seguenti concorrenti:

Alexandra Filotei - Comica

B Unique - Crew indiana di ballo

Daniel Virdis - Bambino DJ

Flora Donzelli - Cantante

Francesca Cesarini - Pole dance

Francesco Della Bona - Mago

Lennie Simo - Beatmaker

Light Balance Kids - Crew di ballo

Maura Moggi - Bambina ballerina

Noemi Realforte - Cantante lirica (Golden Buzzer di Mara Maionchi)

Ping Pong Pang Crew di Hip Hop (Golden Buzzer di Khaby Lame)

Sergio Starman Mago

Tiberio Stavar Cosmin - Comico (Golden Buzzer di ) Frank Matano

Turkeev Family - Acrobati (Golden Buzzer di Elettra Lamborghini)

Yoko Yamada - Comica

Walter De Rossi - Ballerino di Break Dance

Italia’s Got Talent: dove vederlo stasera in tv (mercoledì 13 marzo)

La quarta puntata (episodi 7 e 8) di "Italia's Got Talent 13" va in onda oggi, 6 marzo, in prima serata su Tv8, a partire dalle 21.30. Gli episodi sono visibili anche sul sito ufficiale della rete, in live streaming e, per una settimana, on demand. Tutte le puntate sono inoltre già visibili sulla piattaforma Disney +, per gli abbonati al servizio.

