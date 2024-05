Eurovision, tutti gli italiani che lo hanno vinto: nomi, canzoni, date

Tutto pronto per la finale dell'Eurovision Song Contest, il festival della musica internazionale organizzato annualmente dai membri dell'Unione europea di radiodiffusione. Dalla prima edizione nel 1956 a oggi quante volte ha partecipato l'Italia ma, soprattutto, quante volte ha vinto? Ecco qualche informazione utile al riguardo.

Gli unici Stati europei che non hanno mai partecipato

In Europa, la maggioranza degli Stati ha preso parte almeno una volta alla kermesse. Solo Città del Vaticano e il Liechtenstein non hanno mai partecipato. Quanto agli altri continenti: l'unico stato africano che ha partecipato è stato il Marocco, mentre nessun paese americano ha mai partecipato. Per quanto riguarda l'Asia, Israele è l'unico Paese partecipante.

Le partecipazioni dell'Italia e le vittorie

L'Italia è tra i paesi fondatori dell'Eurovision Song Contest e vi ha partecipato 48 volte. Siamo arrivati 5 volte secondi, mentre tre volte l'Italia ha trionfato. È stata proprio l'Italia a inventare il festival musicale, ispirandosi al Festival di Sanremo. Non a caso molti dei brani che hanno vinto Sanremo (ma non è stato sempre così) sono stati portati ell'ESC. L'Italia ha trionfato con i Maneskin nel 2021 ("Zitti e buoni"). Prima di loro Toto Cutugno nel 1990 ("Insieme: 1992"). E ancora prima Gigliola Cinquetti, nel 1964 ("Non ho l'eta per amarti").

I secondi e terzi posti: da Domenico Modugno a Mahmood

Quante agli altri piazziemnti: Siamo arrivati terzi nel 1958 con Domenico Modugno, nel 1963 con Emilio Pericoli, nel 1975 con Wess & Dori Ghezzi, nel 1987 con Umberto Tozzi e Raf, nel 2015 con Il Volo. Secondi, invece, con Gigliola Cinquetti nel 1974, con Raphael Gualazzi nel 2011 e con Mahmood nel 2019.