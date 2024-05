Jasmine Carrisi: "Sento il desiderio di diventare mamma". La reazione di Al Bano è epica

(Il momento in cui Jasmine parla dei figli)

"È un bravo papà, ci ha sempre lasciato liberi, è anche molto open e non troppo geloso", ha dichiarato Jasmine Carrisi parlando del papà Al Bano. "Questo non lo faccio vedere a te, io però controllo sempre con chi vi frequentate", ha prontamente replicato il cantante. "Mi ha presentato solo un ragazzo. L'incontro è andato bene, era un bravo ragazzo, una brava famiglia. Io ancora non sono riuscito a capire il perché di questa divisione", ha continuato poi Al Bano.

"Io non ero pronta, avevo bisogno di crearmi i miei spazi e la mia personalità", ha spiegato Jasmine che quest'anno compirà 23 anni, "Per adesso sono da sola, ma forse sono pronta". "A fare che?", è subito intervenuto Al Bano. "A trovare la persona giusta, perché io mi sento pronta a diventare mamma, mi piacerebbe diventare mamma non troppo tardi", ha aggiunto Carrisi. "Cosa??", ha esclamato Al Bano rimanendo quasi senza parole.

"Ora ti dico una cosa, visto che siamo solo io e te - è intervenuto il cantante - Prima la famosa laurea, poi se questa carriera la ami davvero portala fino in fondo e poi quando sarai tranquilla, anche perché papà non è che lavorerà per sempre per te, sposati e fai figli, tutto quello che vuoi". "Sìsì, prima metterò davanti lo studio e la carriera e poi quando starò stabile vedremo", ha poi ritrattato la quasi 23enne.