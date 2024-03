La vita privata di Katia Follesa: età, marito, figli, malattia, Instagram

Katia Follesa, nata il 12 gennaio 1976 a Giussano (provincia di Monza e Brianza) da madre siciliana e padre sardo, si è rivelata, nel corso degli anni, una figura poliedrica nel panorama dello spettacolo italiano. Cresciuta in una famiglia segnata dalla passione per la cucina e da una madre lavoratrice, Katia ha sempre coltivato una forte inclinazione per la recitazione e la comicità. La sua carriera decolla nel 2001 quando, insieme a Valeria Graci, forma il duo comico "Katia & Valeria". Da qui, la loro ascesa è inarrestabile, con esibizioni nei principali programmi comici televisivi.

La vita di Katia è stata però costellata anche da momenti personali molto complicati: nel 2003, perde il padre a causa di una cardiomiopatia congenita, evento che segna profondamente la sua vita e la sua carriera. Il legame con la madre si è rivelato abbastanza complesso, caratterizzato da una certa distanza emotiva.

La vita di Katia è stata segnata anche da una lotta personale contro la malattia. Affetta dalla stessa cardiomiopatia congenita che ha portato alla prematura scomparsa del padre, Katia si è dedicata attivamente alla sensibilizzazione e alla lotta contro le malattie cardiovascolari, diventando testimonial del Progetto Cor del Gruppo Ospedaliero San Donato Foundation. Nel corso degli anni, ha affrontato la sua patologia con coraggio, perdendo peso per migliorare la sua salute.

Circa la sua sfera sentimentale, dal 1999 è legata al comico Angelo Pisani (nato a Milano nel 1979, è un ex membro, con Marco Silvestri, del duo comico Pali e Dispari), incontrato proprio durante la lavorazione di "Zelig". Dopo un lungo tira e molla, nel 2006 decidono di ufficializzare la loro relazione. Nel 2010 nasce la loro figlia Agata, che diventa il centro delle loro vite. Nonostante una momentanea separazione datata 2015, i due si riuniscono, più forti e felici di prima, e nel 2019 Angelo fa la proposta di matrimonio, rimandata a causa dell'emergenza sanitaria. Katia e Angelo hanno inoltre scritto un libro, dal titolo "Diciamoci tutto (al massimo ci lasciamo)".

Katia Follesa è molto attiva su Instagram, dove ha oltre 1,7 milioni di followers, con cui condivide momenti di vita quotidiana, di lavoro e di sane risate.

Stasera e domani in TV