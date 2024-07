Kilimangiaro Estate, da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni e novità

Parte oggi, 8 luglio 2024, dalle 21.20 su Rai 3, la nuova edizione serale di "Kilimangiaro Estate". Camila Raznovich, insieme ai suoi ospiti e collaboratori, guida gli spettatori in un’avventura che spazia dalla scoperta scientifica alla bellezza della natura, dall’esplorazione di terre lontane alle innovazioni tecnologiche. Scopriamo cosa vedremo nelle nuove puntate del programma.

Kilimangiaro Estate: anticipazioni nuova edizione

"Kilimangiaro Estate", programma di Rai Cultura condotto da Camila Raznovich, torna con sei nuovi appuntamenti a partire da lunedì 8 luglio. Questa edizione promette, come di consueto, di affascinare i telespettatori con servizi su diverse tematiche: ambiente, avventure, scoperte scientifiche, tecnologia e visioni futuristiche.

Il programma continua dunque a esplorare il mondo con una serie di reportage inediti. Gabriele Saluci guida gli spettatori attraverso i paesaggi selvaggi del Botswana, mentre altre spedizioni portano in Colombia e nelle remote terre del Grande Nord. Maria Iodice offre preziosi consigli di viaggio, concentrandosi su città europee da visitare in un weekend di 36 ore, ideali per chi desidera una fuga breve ma intensa. Il pubblico in studio ha un ruolo attivo, condividendo esperienze, suggerimenti e aneddoti di viaggio, creando un ambiente interattivo e coinvolgente.

Accanto a Camila Raznovich ci sono nuovi e vecchi "compagni di viaggio", pronti a supportarla e ad arricchire la narrazione con le loro storie e competenze. La prima puntata vede la partecipazione del botanico Stefano Mancuso e di Giovanni Storti, che conducono gli spettatori attraverso un viaggio in un bosco magico. Nelle puntate successive, figure di spicco come l'astrofisico Luca Perri e l'alpinista Hervé Barmasse raccontano avventure straordinarie tra terra e cielo. Tiziana D’Angelo, direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia, fa rivivere le antiche civiltà, mentre Mariasole Bianco, scienziata ed esperta di conservazione marina, mostra le meraviglie dei fondali marini.

"Kilimangiaro Estate" accoglie anche ospiti illustri dal mondo della scienza, della cultura dell'arte e della divulgazione. Tra questi, la campionessa del mondo di apnea Alessia Zecchini, lo studioso delle opere di Leonardo da Vinci Carlo Vecce, e il violinista di fama internazionale Giovanni Andrea Zanon. Ogni ospite contribuisce con la propria esperienza e conoscenza, arricchendo il programma di contenuti stimolanti e di alto valore educativo.

Dove vederlo in tv e in streaming (dall'8 luglio 2024)

La prima puntata di "Kilimangiaro Estate 2024" va in onda su Rai 3 lunedì 8 luglio a partire dalle 21.20. Il programma è inoltre visibile, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

