L’acchiappatalenti: anticipazioni, quando inizia, cast, giuria, come funziona

Tra le novità televisive di Rai 1 del primo semestre del 2024 spicca un nuovo show dal titolo "L'acchiappatalenti". Condotto da Milly Carlucci, lo show prende idealmente il posto de "Il cantante mascherato", programma della rete momentaneamente sospeso; ma cosa propone "L'acchiappatalenti? Dalle date al cast: andiamo alla scoperta dello show.

L’acchiappatalenti: quando inizia e quante puntate sono

La prima edizione de "L'acchiappatalenti" ha inizio venerdì 10 maggio 2024, a partire dalle 21.30 su Rai 1. Lo show è composto da quattro puntate di selezione più la finalissima, in un calendario così strutturato:

Prima puntata: venerdì 10 maggio

Seconda puntata: venerdì 17 maggio

Terza puntata: venerdì 24 maggio

Quarta puntata: venerdì 31 maggio

Quinta puntata - Finale: venerdì 7 giugno

L’acchiappatalenti: come funziona

Lo show "L'acchiappatalenti" si addentra in un mondo ricco di talenti e sorprese. Accanto a cinque acchiappatalenti e tre giurati, vivremo una serata all'insegna del divertimento, dove l'obiettivo principale sarà scovare il talento più adatto alla personalità di ognuno. Assisteremo a una variegata serie di esibizioni in cui i talent scout dovranno distinguere i migliori. Il format, proposto da Fremantle e elaborato dal team di produzione, prevede una competizione serrata tra gli acchiappatalenti, chiamati a mettere in gioco la propria abilità nel riconoscere il talento autentico. Una volta completata l'esibizione, ogni acchiappatalenti affronterà una decisione cruciale: confermare la propria scelta o tentare la fortuna con un nuovo talento. La competizione si svolgerà tra scambi al buio, con il destino dei partecipanti appeso a un filo. Il vincitore di ogni puntata sarà determinato dai voti della giuria e del pubblico, guadagnando così il diritto di portare il suo talento in finale, prevista per il 8 giugno.

L’acchiappatalenti: conduttrice e giuria

Se per la seconda metà del 2024 "Ballando con le stelle" resta un appuntamento insostituibile, stavolta ad aprire le danze non sarà, come per gli ultimi anni, "Il cantante mascherato" lo show con il quale Milly Carlucci apre la sua annata televisiva. Nei fatti "L'acchiappatalenti" va a sostituire il "varietà in maschera", restituendoci comunque una Carlucci brillante come sempre.

La giuria di questo nuovo show è composta da un totale di tre elementi, tutt'altro che estranei all'amata conduttrice: sia Francesco Facchinetti che Flavio Insinna hanno infatti coperto i ruoli di giudici proprio ne l "Cantante mascherato". Simona Ventura è invece reduce dall'ultima edizione di "Ballando con le stelle" dove, da concorrente, insieme al maestro Samuel Peron si è classificata seconda, alle spalle della coppia Wanda Nara - Pasquale La Rocca.

I cinque Acchiappatalenti

I giurati dello show sono volti noti della nostra televisione, ma chi sono gli Acchiappatalenti veri e propri? Ebbene, sono cinque personalità altrettanto del mondo dello spettacolo: Nino Frassica, Mara Maionchi, Teo Mammucari, Francesco Paolantoni e Sabrina Salerno. Come si può dedurre l'unica "acchiappatalenti" di professione è la storica discografica Maionchi ma, dato che siamo nel mondo di uno show televisivo, tutto può succedere in una trasmissione che vuole, innanzitutto, intrattenere e divertire il pubblico di Rai 1.