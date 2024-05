L'Acchiappatalenti, Carolyn Smith emoziona con le Sensual Ladies: "Sono un esempio di forza e coraggio"

Nella quarta puntata de "L'Acchiappatalenti", il nuovo show condotto da Milly Carlucci venerdì 31 maggio su Rai1, le sorprese sono all'ordine del giorno. Ancora una volta i talent scout sono Mara Maionchi, Sabrina Salerno, Wanda Nara, Francesco Paolantoni e Teo Mammucari, che devono scegliere il talento giusto per loro, anche se il giudizio finale sul connubio tra artista e talent scout spetta ai giudici Flavio Insinna, la Presidente Simona Ventura e Francesco Facchinetti. Nel corso della serata si esibiscono sul palco le Sensual Ladies di Carolyn Smith, la giudice di "Ballando con le Stelle", scelte da Wanda Nara, ma - oltre all'esibizione di ballo in sé - a colpire sono le parole della coreografa e di Milly Carlucci. Scopriamo insieme cosa hanno detto in diretta.

Le parole di Carolyn Smith a L'Acchiappatalenti

Quando Wanda Nara è chiamata a scegliere se sostituire il suo primo talento della serata o meno, scopre che le aspiranti concorrenti sono un gruppo di donne con la passione per la danza guidate da Carolyn Smith, le Sensual Ladies. È la stessa giudice di Ballando con le Stelle che, parlando del suo tumore, racconta il percorso da loro fatto, convincendo subito la talent scout, che si aggiudica ben 3 dieci dalla giuria del programma.

"Il progetto con le Sensual Ladies è iniziato per un'esigenza mia. Nel 2015 mi hanno detto che ho il cancro e che devo fare chemioterapia. Mi hanno subito svelato che la cura sarebbe stata molto pesante. Pensavo di essere Wonder Woman e invece in quel momento non lo ero più. Si perde subito la femminilità, o almeno è successo a me. Non è solo una cosa visiva, ma anche psicologica: guardandosi allo specchio c'è la mancanza di un seno, di capelli, della bellezza che si aveva prima, ma ho lottato moltissimo per accettarlo. Quando ho tolto il turbante durante una puntata di Ballando con le Stelle è stato uno shock per tante persone, e anche per me, perché avevo paura. Mio papà e Milly mi hanno dato tanta forza per farlo, perché il giorno che ho tolto questo turbante era il compleanno di mio padre ed è stato lui a dirmi: 'Fallo per me'. Tante volte mi trovo da sola, la affronto a modo mio: mi chiudo in macchina, in camera da letto, con la musica alta, e poi lascio uscire molte lacrime ma ho sempre il sorriso alla fine. Il ballo per me è sempre un salvavita in qualsiasi situazione, però ho visto la danza in tutt'altra maniera, e ho imparato molto di più adesso. Il gruppo delle sensual ladies è composto da diversi tipi di donne e qualcuno è passato per il mio stesso viaggio oncologico. Loro hanno la passione del ballo e deciso di cambiare la propria vita. Il mio percorso non è ancora finito ma continuo ad andare avanti con le mie ladies e facciamo questo percorso insieme, aiutandoci a vicenda in qualsiasi modo. La rivoluzione femminile è forte", racconta Carolyn Smith nel video di presentazione.

Milly Carlucci, Wanda Nara e la giuria commenta

È Milly Carlucci poi a prendere la parola una volta terminato lo spettacolo: "Vogliamo parlare di una cosa importante, quella che le Sensual Ladies hanno portato qui: il talento della vita, del riuscire a sopravvivere ad ogni costo perché qualcosa capiti. Mi commuovo perché ho vissuto tutta la vicenda di Carolyn e non poterla aiutare è una cosa che mi ha fatto male, però io ho visto in lei e in queste signore tutte storie degli agguati che ci fa la vita, qualcosa che ci ferisce e rende deboli. Come si fa a ritrovare sé stessi? Attraverso la danza hanno trovato un modo per farsi coraggio, ma la cosa più importante è che si sono prese per mano e quindi tante debolezze sono diventate una forza stando tutte insieme. Anche Wanda non è in un cammino semplicissimo...".

La Nara commenta: "Carolyn è stata carinissima con me, mi ha aiutata. A volte la gente mi vede e dice: 'Ma questa non ha niente'. Io non volevo raccontare la mia malattia, è stato un giornalista. Però la cattiveria della gente che pensa tu non abbia nulla solo perché ti vede pettinata e truccata... C'è tanta gente che ha una malattia e comunque va avanti". Milly Carlucci si dice d'accordo e ricorda: "Nei momenti di difficoltà molte persone si pettinano, escono, si truccano, è qualcosa che dà forza, che fa sentire sé stessi. Non sei ciò che ti è capitato, sei una persona. Questo è il progetto che volevamo raccontarvi per dire a chi è in difficoltà: 'Non scoraggiatevi. Allungate la mano per trovare quella di qualcun altro".

Interviene anche Simona Ventura: "Carolyn è davvero una luce, un faro per noi, perché è un esempio straordinario di forza e di coraggio, anche, se vogliamo, di leggerezza, di gioia. Veramente Milly, la nostra Carolyn è un esempio tutti i giorni per noi tutti. È una grande guerriera. Non è importante come si cade ma come ci si rialza, e ci si riesce sempre". Flavio Insinna dice: "È la differenza tra cercare di sopravvivere e tornare a vivere. Da soli non si salva nessuno, insieme ci salviamo". Facchinetti conclude: "Ballando, hanno usato il loro corpo per creare una poesia, magia. È un messaggio importantissimo perché hanno spiegato che si può rendere il proprio corpo magico anche se si passano momenti di difficoltà. Questa è una parola che uso con delicatezza e poche volte: resilienza. Uno se la deve meritare e voi siete resilienti, quindi complimenti".