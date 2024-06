L'Acchiappatalenti, chi è il vincitore della finale: la classifica

Durante la puntata finale de "L'Acchiappatalenti" è stato proclamato il vincitore della prima edizione del programma di Milly Carlucci, in onda su Rai1 sabato 8 giugno. I finalisti, lo ricordiamo, erano Mara Maionchi con le Black Widow e Gina De Boer; Teo Mammucari con Matteo Del Campo e Denis Zhygalstov; Sabrina Salerno con le Immortals e la drag queen Ruby Sinclair; Wanda Nara con Antonio Vaglica; e Francesco Paolantoni con Ben Palumbo e Aikawa Yousuke. Vediamo insieme chi ha vinto la finale.

L'Acchiappatalenti, chi è il vincitore

A vincere la finale de "L'Acchiappatalenti" è stata Mara Maionchi con le Black Widow e Gina De Boer. Se le prime hanno dato vita a uno spettacolo visivo senza eguali, con le mani che si muovevano elegantemente insieme, nonostante gli errori commessi dalla talent scout per cui si è scusata più volte dopo l'esibizione col gruppo di sole donne; la De Boer è stata protagonista di un momento rock davvero esaltante in cui la Maionchi ha ballato e si è divertita talmente tanto da stupire i giudici. Un gran bel duetto, da ripetere senza dubbio.

Il podio

La medaglia di bronzo del terzo posto va a Teo Mammucari che commenta ironico: "Vi ringrazio lo stesso, è l'ultima volta che lavoro con Milly Carlucci. È un addio". Al secondo posto troviamo invece Wanda Nara con le Sensual Ladies, il gruppo di donne capitanate da Carolyn Smith, ancora una volta in grado di emozionare il grande pubblico con l'eleganza e la femminilità che le contraddistinguono. Ricordiamo che la Nara è stata criticata per aver portato sul palco il ballerino Pasquale La Rocca durante l'esibizione con Antonio Vaglica, la cui voce incanta e stupisce come poche altre. A consegnare il trofeo d'oro del primo posto in classifica è Simona Ventura, ed è tutto per Mara Maionchi e i suoi talenti - le Black Widow e Gina De Boer - che saltano di gioia appena ricevono la notizia.