L'Acchiappatalenti, chi è il vincitore della penultima puntata: la classifica finale

Nella terza puntata de "L'Acchiappatalenti", il nuovo show condotto da Milly Carlucci venerdì 31 maggio su Rai1, le sorprese sono all'ordine del giorno e ora scopriamo anche chi è il vincitore, e quindi uno dei finalisti, della serata. Ancora una volta i talent scout sono Mara Maionchi, Sabrina Salerno, Wanda Nara, Francesco Paolantoni e Teo Mammucari, che devono scegliere il talento giusto per loro, anche se il giudizio finale sul connubio tra artista e talent scout spetta ai giudici Flavio Insinna, la Presidente Simona Ventura e Francesco Facchinetti. Vediamo insieme chi ha vinto la puntata del 31 maggio e la classifica finale.

L'Acchiappatalenti, chi è il vincitore

A vincere la penultima puntata de "L'Accacchiatalenti", accedendo quindi alla finalissima di sabato 8 giugno, sono le Sensual Ladies di Carolyn Smith, scelte da Wanda Nara. Con un totale di 30 punti dopo la meravigliosa e sensuale performance di ballo, così magica da meritare una standing ovation - ricordiamo che molte di loro, compresa la Smith, stanno affrontando il lungo e tortuoso cammino della lotta contro il cancro -, il pubblico in studio e a casa decide che sono loro le vincitrici indiscusse della serata. E come dargli torto? In pochi secondi lo spettacolo diventa pura poesia e tutti, nessuno escluso, elogiano l'operato di Carolyn Smith con le sue allieve.

Un progetto nato da "un'esigenza personale", perché il tumore porta a perdere "la propria femminilità", e possiamo dire che questa sera la femminilità e l'eleganza delle Sensual Ladies emerge tutta, lasciando i telespettatori (e non solo) senza parole. Una vittoria del tutto meritata. Infine, la giuria, capitanata dalla Presidente Simona Ventura, sceglie di dare ben due Wild Card, che permettono a un altro concorrente della puntata di accedere alla finale, e la prima è per Sabrina Salerno e le sue Immortals, mentre la seconda va a Teo Mammucari ("Non la voglio", urla) e Denis.

La classifica finale

Di seguito potete vedere la classifica finale data dai punti della giuria composta da Flavio Insinna, la Presidente Simona Ventura e Francesco Facchinetti: