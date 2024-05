L'Acchiappatalenti, chi è il vincitore della seconda puntata e le polemiche sul format di Milly Carlucci

Nato in Giappone, ora abita a Napoli (dal 2013): è Yousuke Aikawa il vincitore della seconda puntata de "L'Acchiappatalenti", in onda venerdì 17 maggio su Rai1. Condotto da Milly Carlucci su Rai1, il programma vede ancora una volta come talent scout Mara Maionchi, Sabrina Salerno, Wanda Nara, Francesco Paolantoni e Teo Mammucari, che devono scegliere il talento giusto per loro, anche se il giudizio finale sul connubio tra artista e talent scout spetta ai giudici Flavio Insinna, la presidente Simona Ventura e Francesco Facchinetti. Vediamo adesso cosa è successo durante l'esibizione dell'artista che rivedremo nella finalissima.

Yousuke Aikawa, chi è il vincitore della puntata del 17 maggio 2024

Yousuke Aikawa è un Samurai e proviene da una famiglia molto antica: "Sono un maestro della spada tradizionale che si chiama Katana. Quando ho viaggiato da Napoli a Sorrento e guardato poi il panorama ho pianto dall'emozione, perché semplicemente l'anima mia ha detto: 'Qui devo abitare'. Mi sono innamorato del golfo di Napoli". A sceglierlo è Francesco Paolantoni (un po' titubante, ma non quanto Teo Mammucari che chiede consiglio al pubblico, in ritardo, e pensa che la sua entrata con spade e sorriso nasconda una sòla).

In seguito, l'uomo si esibisce sì con la spada, ma dopo un minuto la mette da parte e raggiunge il centro del palco, dove c'è l'asta del microfono: da seria e quasi solenne l'atmosfera si fa più leggera e la musica cambia: il vincitore canta "'O surdato 'nnamurato", portando Paolantoni a ridere di gusto, come a dire: "Lo sapevo anche io che c'era la fregatura". Ma nemmeno tanto in realtà, perché Yousuke Aikawa non canta male e si diverte pure su quel palco che nella puntata del 17 maggio ha visto tanti talenti mettersi alla prova. Il pubblico in studio, tra l'altro, approva l'esibizione e quindi la scelta di Paolantoni, con tanto di standing ovation e urla di apprezzamento.

Parte quindi l'arringa di Francesco Paolantoni per convincere il pubblico a votare il suo artista: "L'emozione l'avete provata, il talento l'avete sentito. Lui sposa la filosofia orientale con quella napoletana. Non c'è nulla di meglio al mondo. E uniremo il talento napoletano con quello giapponese, e verrà fuori un capolavoro". I voti della giuria sono alti, a partire da quello di Flavio Insinna che gli dà 9, per poi proseguire con il 10 di Francesco Facchinetti ("Ho scoperto che quest'uomo parla 7 lingue diverse") e l'8 di Simona Ventura, raggiungendo così un totale di ben 27 punti. Infine, il televoto, sommato alle votazioni del pubblico in studio, sceglie di dare una chance proprio alla coppia formata da Paolantoni - indossa la corona soddisfatto della vittoria - e il giovane giapponese, mentre Simona Ventura dà la Wild Card a Mara Maionchi e le sue Black Widow.

La polemica di Mammucari in diretta e degli utenti sui social (sul format)

Teo Mammucari non si capacita di quanto visto e prima dice "che fake" e poi aggiunge "complimenti de che?" quando Simona Ventura si congratula col talento in gara. E ancora: "Milly, ma cos'è, uno scherzo? Simona Ventura che dice 'complimenti' a uno che non ha fatto niente". A questo punto la conduttrice chiede il parere a Mara Maionchi: "Ha cantato bene", e la polemica di Mammucari, ancora poco convinto del talento, va a scemare. Ma quando Wanda Nara chiede al giovane come si dice "Teo hai perso" in giapponese, il conduttore sbotta: "Ma nemmeno lo sa, lavora al ristorante cinese sotto casa mia, dai". Poi Mammucari aggiunge: "Se gli date ora un voto alto io non mi diverto più, è imbarazzante". "Ma tu non puoi dirci come dobbiamo votare", gli ricorda la Ventura.

Nel frattempo sui social non manca la polemica relativa al format di Milly Carlucci: "Più passano le puntate e più non capisco il senso logico di questo programma", oppure: "Delle due l’una: o lo vedete tutti per lavoro o siete masochisti. Altrimenti non si spiegherebbero i commenti. Capisco la prima puntata ma dalla seconda è autolesionismo, se non vi piace". Non solo: "Non c'è alcun motivo valido per cui uno debba passare il venerdì sera davanti alla tv a guardare L’Acchiappatalenti. Non c'è logica, ironia, divertimento, goliardia, emozione. I protagonisti dello show, da spettatori, sceglierebbero mai di assistere a una roba simile?". E ancora: "Raccapricciante...", "Che sketch inguardabile" e "Noi italiani non ci meritiamo questa cosa".

Oltre alle critiche, sui social media, in particolare su X (ex Twitter), troviamo anche qualche apprezzamento riguardo al programma di Milly Carlucci: "Il programma è stato rimaneggiato e risulta molto più scorrevole e gradevole. D’altronde, se non sbaglio, anche la prima puntata di Tú sí que vales fu un completo disastro. E dalla seconda arrivò un nuovo addetto al montaggio", oppure: "A me questo programma piace molto..mi fa divertire, ed è un format che si può guardare con tutta la famiglia...senza le solite tette e cu*i di fuori... Se non vi piace cambiate canale invece di rompere le pa**e..."