L'Acchiappatalenti, Esmeralda incanta con la voce "angelica" e il web impazzisce: "Il volo in versione femminile"

"L'Acchiappatalenti" è il nuovo show condotto da Milly Carlucci venerdì 17 maggio su Rai1 che vede Mara Maionchi, Sabrina Salerno, Wanda Nara, Francesco Paolantoni e Teo Mammucari al centro della scena: devono scegliere il talento giusto per loro, ma il giudizio finale sul connubio tra artista e talent scout spetta alla giuria composta da Flavio Insinna, la presidente Simona Ventura e Francesco Facchinetti. Dopo aver ricordato il giornalista Franco Di Mare (“Prima di iniziare chiedo un po’ di silenzio per unirci a tutta la sua famiglia e salutarlo”, dice Milly Carlucci), venuto a mancare proprio oggi, il primo talento presentato è Esmeralda, una ragazza vivace e allegra di 13 anni.

Esmeralda a L’Acchiappatalenti

Esmeralda è una ragazza che ama cantare perché la fa sentire felice e le permette di esprimersi come vuole. Il padre suona il sassofono, mentre il fratello canta come lei. "L'importante è cantare, che sia lirica, pop o altro”, dice Esmeralda nel video di presentazione. Nei 15 minuti a disposizione per scegliere il talento, nessuno sembra voler schiacciare il pulsante ma all’ultimo Wanda Nara si intenerisce e usa il suo martello: “Ma poverina, una principessa. La stavo lasciando a Mara”. Dopo un piccolo dibattito sul fatto che, essendo una gara, non bisogna lasciare nulla agli altri, Mara Maionchi sbotta: “Ma io non è che devo puntare su tutti i cantanti che passano di qui”.

La voce di Esmeralda - canta il genere lirico come fosse una professionista a soli 13 anni -, definita angelica, lascia tutti senza parole, compresi i talent scout che inizialmente erano titubanti. Wanda Nara la sente cantare e la sua espressione è di vera e propria sorpresa: “Brava, brava”, le urla a fine esibizione, con Teo Mammucari che commenta: Il nome ‘voce angelica’... Essendo piccola, io mi aspettavo una vocina da bambina”. Mara Maionchi aggiunge: “Lei è una professionista”.

Il commento di Wanda Nara e i commenti sui social

A prendere la parola, dopo aver raggiunto Esmeralda sul palco, è Wanda Nara: “Non ho mai visto una bambina con questa voce. Non so cosa potrei fare, magari ballare”. Paolantoni invece si rende conto di aver sbagliato a non puntare sulla ragazza e Simona Ventura gli risponde: “Siete degli schiappatalenti”, mente Francesco Facchinetti, durante le votazioni della giuria, si sofferma sui tacchi di Wanda: “Tanta roba” e dà un bel 8 alla coppia anche per le scarpe della talent scout. La Ventura e Insinna danno invece un 7 al connubio. Nel frattempo sui social non mancano i commenti positivi sulla straordinaria voce di Esmeralda, tra i quali ricordiamo: “Il volo in versione femminile” e “Inizio col botto!!! L’Acchiappatalenti oggi mi piace”.