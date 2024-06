L'Acchiappatalenti, la finale si chiude tra le polemiche sui social: "Uno dei programmi più brutti della storia"

Un altro programma Rai, "L'Acchiappatalenti", è finito, ma non tutti sui social media hanno apprezzato l'operato della conduttrice Milly Carlucci e degli autori, colpevoli di aver dato vita a "uno dei programmi più brutti della televisione italiana". Insomma, dopo le prime critiche alla trasmissione nel corso della puntata iniziale, le polemiche non si sono arrestate nemmeno durante e dopo la finale che ha visto trionfare Mara Maionchi con le Black Widow e Gina De Boer. Vediamo insieme cosa hanno detto gli utenti su X (ex Twitter).

L'Acchiappatalenti, la finale: le polemiche sui social

Non sono mancate frasi alquanto pesanti sui social media dopo la finale de "L'Acchiappatalenti". Un utente, per esempio, ha scritto: "Il programma "L'Acchiappatalenti" di Milly Carlucci è uno dei più brutti programmi della storia della televisione Italiana. Peggio non si può". Qualcun altro invece commentato: "Resto basito. Come faceva Il Cantante Mascherato a essere peggio del peggio?". E ancora: "Sul trofeo c’è scritto: ‘Vincitore 2024’ - Ah perché sperano e pensano di riproporlo?", "La cosa più bella di questa trasmissione è stata l'interruzione per far vedere i 100 metri", "Provo imbarazzo per loro". Tanta delusione nel popolo di Twitter: "Avevamo fatto fatica a capire le regole di "L’Acchiappatalenti", c'eravamo quasi riusciti. Ecco che stasera hanno deciso di inventarsene di nuove, una ogni quarto d'ora", oppure: "Che trasmissione stupida. E la voce di Milly Carlucci insopportabile" e "Archiviamo immediatamente L’Acchiappatalenti e facciamo tornare i programmi con un minimo di criterio...".

Infine, le critiche sono state mosse anche nei confronti di Teo Mammucari e del suo atteggiamento in diretta: "Ma chi vota Mammucari che è l'antipatia fatta a persona?", oppure: "Io non sopporto quest'uomo arrogante e spocchioso. Mammucari che questa sia l'ultima volta che ti vedo in un programma televisivo Rai".