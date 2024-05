L'Acchiappatalenti, incidente hot per Sabrina Salerno: "Milly, c'è un problema". Cosa è successo

"Acchiappatalenti" è il nuovo show condotto da Milly Carlucci venerdì 10 maggio su Rai1 che vede Mara Maionchi, Sabrina Salerno, Wanda Nara, Francesco Paolantoni e Teo Mammucari al centro della scena e una giuria composta da Flavio Insinna, la presidente Simona Ventura e Francesco Facchinetti a decidere se i talenti scelti dai "coach" siano adatti o meno a loro. Nella prima puntata, oltre a Silvia Saracino e la coppia Katherine-Joe, si esibisce anche un uomo vestito da bruco e pronto a trasformarsi in una farfalla. Scopriamo insieme cosa è successo in diretta.

Cosa è successo

Durante la prima puntata de L'Acchiappatalenti abbiamo visto davvero di tutto, ma l'uomo che da bruco si trasforma in farfalla non ce lo aspettavamo. Il personaggio viene rifiutato da Francesco Paolantoni ma si esibisce ugualmente: una performance imbarazzante e anche inquietante per certi versi, ma che soprattutto spaventa Sabrina Salerno, la quale tra l'altro diventa protagonista di un incidente hot del tutto imprevedibile.

Come darle torto sulla paura? L'uomo si rotola per le scale, cerca di "mangiare" il pubblico perché ha fame, poi si avvicina alla giuria chiedendo cibo e infila la testa in una cesta con la frutta, con la Salerno che sbotta: "Che schifo, ha sputato tutto". In seguito, a causa di un colpo di schiena che dà alla showgirl mentre quest'ultima urla "vada via", a lei cede la camicetta bianca e si intravede una parte di reggiseno. Per fortuna, la Salerno si accorge subito dell'inconveniente e chiede aiuto a Milly Carlucci: "C'è un piccolo problema...". Poi, rivolgendosi al "bruco" mentre la Carlucci le sistema l'indumento, dice: "Guardi, mi stia lontano perché già ho un problema grosso... Mi si è aperta la camicia e mi è caduto. Stia buono, per favore".

Il candidato evita di infastidire la talent scout e poi si trasforma in una farfalla ("Mi fai paura", commenta Sabrina sentendo i suoi versi), provando inoltre a volare salendo su una sorta di roccia costruita ad hoc (incoraggiato da Paolantoni) e gettandosi per terra da lì, con la conduttrice che urla: "Non lo incoraggiare", e poi, una volta finita la performance, chiede all'uomo: "Oh mio Dio, ti sei fatto male? Venite ad aiutarmi ragazzi...". Infine, il candidato viene portato via dagli addetti ai lavori su insistenza di Milly Carlucci quando si butta per la seconda volta dalla roccia.