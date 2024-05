L'Acchiappatalenti: Elsa (Katherine) e la renna (Joe) di Frozen deludono Mammucari: "Tutto è meglio dell'orso"

"L'Acchiappatalenti" è il nuovo show condotto da Milly Carlucci venerdì 10 maggio su Rai1 che vede Mara Maionchi, Sabrina Salerno, Wanda Nara, Francesco Paolantoni e Teo Mammucari al centro della scena: devono scegliere il talento giusto per loro, ma la votazione finale spetta alla giuria composta da Flavio Insinna, la presidente Simona Ventura e Francesco Facchinetti. Nella prima puntata, oltre a Silvia Saracino, si esibiscono anche Katherine e Joe, scelti da Teo Mammucari, che cerca di convincere il pubblico a votare per loro con un lungo discorso. Scopriamo insieme cosa è successo in diretta.

L'esibizione e le parole di Mammucari

Un'esibizione particolare quella di Katherine e Joe, una coppia sposata che porta sul palco qualcosa di davvero unico: lei canta Let It Go vestita come Elsa di Frozen, con tanto di capigliatura e atmosfera dedicata al film d'animazione; lui interpreta una renna un po' "pazza" che si scatena con il tip tap sul palco, facendo innervosire Teo Mammucari che li ha scelti come talenti, perché il pubblico non sembra apprezzare la performance, e infatti più volte il conduttore li incita ad applaudire.

Eppure l'esibizione in sé è divertente e lei molto brava vocalmente. Quando la performance finisce, Teo li raggiunge al centro della scena, chiedendo agli altri talent scout di non influenzare la giuria con i commenti prima di cercare di convincere il pubblico spiegando: "In Italia c'è ignoranza. Sapete cosa è accaduto? Lei cantava in inglese e lui, che prova amore perché è il compagno, ha fatto la parte di un buffone pur di dimostrare al pubblico e all'amore che per te so fare questo e altro. Quante volte abbiamo fatto i buffoni gratis?" Quando però Simona Ventura chiede cosa farà nella finale con loro, lui risponde ironico: "Milly, la renna posso cacciarla?" Poi ricorda che ci vuole rispetto per gli artisti di strada e che i due sono internazionali. Quale sarà il connubio? "Io e lei canteremo. La storia sarà d'amore: Joe cerca di conquistarla, ma io le farò capire che è un demente. La lotta della separazione, io dividerò la coppia", svela Mammucari.

Il cambio finale

Peccato che a fine serata Teo Mammucari decida di sostituire la coppia (la renna proprio non gli va giù: "Tutto è meglio dell'orso") con un "talento rivoluzionario", un giovane comico che "diverte ed è unico, in quanto se ci fosse un altro così saremmo al manicomio. Il pubblico ci deve votare perché fa ridere. Lui nemmeno si deve impegnare perché non è sano", commenta il conduttore. Questa volta Mammucari convince anche la giuria: un bel 9 da Simona Ventura non se lo aspettava nessuno.