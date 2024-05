L'Acchiappatalenti, Mara Maionchi furiosa con Zio Tore: "Devi dire quello che penso io, se non ci arrestano"

Nella quarta puntata de "L'Acchiappatalenti", il nuovo show condotto da Milly Carlucci venerdì 31 maggio su Rai1, le sorprese sono all'ordine del giorno. Ancora una volta i talent scout sono Mara Maionchi, Sabrina Salerno, Wanda Nara, Francesco Paolantoni e Teo Mammucari, che devono scegliere il talento giusto per loro, anche se il giudizio finale sul connubio tra artista e talent scout spetta ai giudici Flavio Insinna, la Presidente Simona Ventura e Francesco Facchinetti. Il primo a presentarsi sul palco è Andrea Fratellini, il ventriloquo che già nel 2020 aveva portato con sé il pupazzo Zio Tore a Italia's Got Talent. Ma vediamo insieme cosa è successo in diretta e perché Mara Maionchi si è arrabbiata.

Mara Maionchi: "Se non ci arrestano..."

Andrea Fratellini si presenta sul palco da solo, e a sceglierlo durante il 15 secondi a disposizione è Mara Maionchi, che commenta la sua decisione di schiacciare il pulsante con il martelletto così: "È un ventriloquo. Finalmente posso dire quel che voglio. Io che ho sempre dei problemi a dire ciò che penso… almeno sarà colpa sua”. È Zio Tore, dopo l’esilarante esibizione sulle note di "'O sole mio" e "L’Italiano", a ricevere un fragoroso applauso dal pubblico in studio, con Wanda Nara che gli chiede anche un bacio dicendo “Può essere lui ad avvicinarsi?”, e il pupazzo che subito dopo le dà due baci sulle guance e poi dichiara che Mara Maionchi è una sua ex. “Io non me lo ricordo, ma finalmente staremo insieme, perché tu finirai quello che io penso. Se non ci arrestano avremo vita lunga”, ironizza la produttrice discografica.

L’esperimento deludente

Parte la risata del pubblico e poi Andrea, il concorrente, chiede a Mara di fare un esperimento, ovvero dire a “Zio Tore” ciò che pensa della giuria in modo da riportare quanto affermato ai giudici. La talent scout gli dice qualcosa di irripetibile (o almeno così pare) all’orecchio, ma il pupazzo, guidato ovviamente da Andrea, dichiara: “Siete molto simpatici”. La Maionchi svela di aver detto tutt’altro, con Milly Carlucci che scherza: “È una versione censurata”, e la diretta interessata che sbotta: “Se sapevo non ti votavo, devi dire quello che penso io, non inventare qualcosa tu”. Dopo l’appello di Mara Maionchi, la giuria si esprime in maniera abbastanza positiva circa il connubio: 8 per Insinna, 9 per Facchinetti e 7 per Simona Ventura.