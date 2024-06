L'Acchiappatalenti, Mara Maionchi piange in diretta: "Mi dispiace, ho rovinato tutto"

Nell’ultima puntata de "L'Acchiappatalenti", il nuovo show condotto da Milly Carlucci sabato 8 giugno su Rai1, le sorprese non sono ancora finite: questa volta Mara Maionchi è in lacrime per aver sbagliato la performance provata con le Black Widow, e Teo Mammucari rincara la dose. Vediamo insieme cosa è successo durante la diretta. Prima però ricordiamo che ancora una volta i talent scout sono Mara Maionchi, Sabrina Salerno, Wanda Nara, Francesco Paolantoni e Teo Mammucari, che hanno scelto i talenti giusti per loro, anche se il giudizio finale sul connubio tra artista e talent scout spetta ai giudici Flavio Insinna, la Presidente Simona Ventura e Francesco Facchinetti.

Mara Maionchi in lacrime

Dopo la meravigliosa performance delle Black Widow, accompagnate da Mara Maionchi in questo spettacolo visivo mozzafiato, la talent scout ammette subito: “Diciamo subito una cosa: io ho sbagliato, la colpa è mia, loro sono state bravissime. E mi dispiace, perché alle prove avevo fatto sempre bene, ma qui si vede che l’emozione mi ha tarato”. Tempestiva la risposta di Milly Carlucci: “Ma guarda il pubblico, non se ne è nemmeno accorto [sta applaudendo, con tanto di standing ovation, ndr]”. Ma la Maionchi è talmente dispiaciuta che ripete due volte ai suoi talenti: “Vi chiedo scusa”.

Quando la conduttrice mostra il video dei movimenti della produttrice discografica durante l’esibizione, Mammucari rincara la dose: “Ma io non sono stupido. Queste sono le riprese delle prove di ieri, perché oggi lei - ve lo dico - è stata ferma tutto il tempo e ha mosso la testa solo un secondo. Punto. Per favore, è un 4 pulito. Poi ha chiamato il mago…”. La Maionchi a questo punto sbotta: “Adesso piantala però, mi hai rotto le balle. Io parlo, io sono con loro. Stai zitto”. La Carlucci la difende: “Io ho seguito tutto, i piccoli errori non contano”.

Mentre Simona Ventura commenta l’esibizione, Mara ha gli occhi lucidi e rossi: “Mi sono emozionata, perché mi dispiace di avergli rovinato tutto”. Infine, la giuria e Milly Carlucci la tranquillizzano dicendole che è andato tutto bene (“Mara che ha fatto tutto nella vita ancora si emoziona, è una ricchezza”, dichiara la conduttrice), ma Mammucari ironizza: “Stai piangendo Mara? Fai bene, perché hai rovinato tutto veramente”.