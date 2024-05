L'Acchiappatalenti, Mara Maionchi sceglie Silvia Saracino che spiazza il web con la voce: "È Arisa 2 la vendetta"

"L'Acchiappatalenti" è il nuovo show condotto da Milly Carlucci venerdì 10 maggio su Rai1 che vede Mara Maionchi, Sabrina Salerno, Wanda Nara, Francesco Paolantoni e Teo Mammucari al centro della scena: devono scegliere il talento giusto per loro, ma la decisione finale spetta alla giuria composta da Flavio Insinna, la presidente Simona Ventura e Francesco Facchinetti. Durante la prima puntata a sorprendere subito i talent scout è Silvia Saracino, una "quasi" infermiera che sta svolgendo il tirocinio e convince subito Mara Maionchi, la prima a schiacciare il pulsante col suo martello. Ma vediamo insieme cosa è accaduto in diretta.

La voce di Silvia Saracino

Il primo talento del programma è Silvia Saracino, che nel video di presentazione si descrive così: "Fisicamente sono cicciotta e alta 1 metro e una brioche. Sono simpatica e mi piaccio tanto. Penso che ogni persona dovrebbe piacersi così com'è. Mia madre non stava bene e per poterla aiutare ho iniziato gli studi. I miei sogni nel cassetto sono prendere la laurea e cantare, perché nel cassetto si tengono i calzini, non i sogni". La candidata si sofferma infine sulla voce particolare, dicendo ai talent scout di non lasciarsi ingannare dalle apparenze e che lei conosce bene il suo talento. In ospedale amano sentirla cantare (dopo aver sentito la sua voce non lo mettiamo in dubbio).

Quando Silvia sale sul palco, Mara schiaccia il pulsante senza aspettare i 15 secondi di tempo a loro disposizione, togliendo quindi la possibilità agli altri protagonisti dello show di sceglierla. "Mi è piaciuto il discorso che ha fatto", commenta la Maionchi, accusata da Mammucari di aver usato il martello troppo presto, ma la produttrice non resta in silenzio: "Ma fatevi i fatti vostri. Non avete schiacciato". In seguito Milly Carlucci gli ricorda di avere accanto a lui una vera pantera, Mara, e di stare quindi attento.

Prima di esibirsi la Saracino chiede un bicchiere d'acqua, e la sua voce stupisce Teo Mammucari: "Questa è la sua voce o è il personaggio?", chiede a Milly Carlucci, che conferma la prima opzione. Diciamo pure che aveva ragione Silvia a dire nella clip di presentazione di non lasciarsi frenare dalle apparenze, perché la candidata ha una potenza vocale incredibile (con la Maionchi che si alza in piedi alle prime note) che non ha nulla a che vedere con la sua voce naturale, dovuta all'assenza dei setti paranasali. "Che cosa c’era in quella tazza? Non è possibile. Ne voglio un po’ anche io", commenta la Paolantoni dopo averla ascoltata.

I commenti sui social

Nel frattempo, gli utenti sui social, in particolare su X (ex Twitter), si lasciano andare a commenti sulla voce di Silvia Saracino: "Arisa 2 la vendetta", oppure: "Oddio, cambia voce come Arisa". E ancora: "Che pa**e, anche Arisa parla così ed è un usignolo, ma di cosa vi state stupendo". Non è l'unico personaggio a cui gli utenti social si riferiscono: "Questa è Luca Laurenti al femminile".