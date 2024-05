L'Acchiappatalenti, Milly Carlucci e le Miss Tres contro l'omotransfobia: "Siamo esseri umani"

Nella seconda puntata de "L'Acchiappatalenti", il nuovo show condotto da Milly Carlucci venerdì 17 maggio su Rai1, le sorprese sono all'ordine del giorno. Ancora una volta come talent scout Mara Maionchi, Sabrina Salerno, Wanda Nara, Francesco Paolantoni e Teo Mammucari, che devono scegliere il talento giusto per loro, anche se il giudizio finale sul connubio tra artista e talent scout spetta ai giudici Flavio Insinna, la presidente Simona Ventura e Francesco Facchinetti. Durante la serata la conduttrice presenta le Miss Tres, tre donne transgender - Kristie, Marico e Maria - che non vengono scelte da nessuno, ma fanno pentire Francesco Paolantoni e Teo Mammucari della decisione di non usare il martello.

Le Miss Tres e Milly Carlucci contro l'omofobia e transfobia

Come accennato, nessuno dei talent scout schiaccia il pulsante quando sul palco arrivano le Miss Tres, un gruppo di sole donne, con Paolantoni che urla "no" per diverse volte durante i 15 secondi e Mammucari che è convinto ci sia una fregatura sotto. E invece le tre donne dimostrano di avere un talento invidiabile mentre cantano sulle note di "Sexbomb", sorprendendo tutti i coach, in particolare Mammucari che in seguito commenta: "Dichiaro di essere un deficiente, perché con loro avrei fatto una cosa fighissima. Non posso giocarmi un jolly?".

Le Miss Tres, dopo la performance - perché anche ai talenti che non vengono scelti viene data la possibilità di esibirsi -, nella Giornata contro l'omofobia e transfobia, sottolineano: "Siamo transgender e lottiamo per la nostra comunità LGBT+, per il rispetto, per l'accettazione. Perché nella maggior parte dei casi la nostra comunità vive il bullismo, la discriminazione non solo nei luoghi pubblici, ma anche nelle scuole, nei posti di lavoro e a casa. Vogliamo semplicemente dare un messaggio a tutti: non chiediamo un trattamento speciale, particolare, ma soltanto il rispetto e l'accettazione. Siamo esseri umani". A prendere la parola è poi Milly Carlucci: "Oggi è la giornata mondiale per ricordare la lotta contro l'omofobia e transfobia, e si celebra da vent'anni. Come ha detto Marico, l'unica cosa è essere trattati da persone normali, da esseri umani".

I commenti sui social

Nel frattempo sui social la presenza in studio di 3 donne transgender colpisce, ma in positivo: " Solo Milly poteva portare tre trasngender in prima serata su Rai Uno", oppure: "Straordinarie artiste trans su rai 1 in prima serata...e poi dicono ancora che la rai è per bigotti".