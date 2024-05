L'Acchiappatalenti, Paolantoni "leccapentole" con il piccolo Francesco: "Hai stracciato Il Volo"

Nella terza puntata de "L'Acchiappatalenti", il nuovo show condotto da Milly Carlucci venerdì 24 maggio su Rai1, le sorprese sono all'ordine del giorno. Ancora una volta i talent scout sono Mara Maionchi, Sabrina Salerno, Wanda Nara, Francesco Paolantoni e Teo Mammucari, che devono scegliere il talento giusto per loro, anche se il giudizio finale sul connubio tra artista e talent scout spetta ai giudici Flavio Insinna, la presidente Simona Ventura e Francesco Facchinetti. Durante la puntata il primo a esibirsi in diretta è il piccolo Francesco Pio Manzi, scelto da Paolantoni. Vediamo insieme cosa è successo dopo l'esibizione dell'11enne.

Cosa è successo

Francesco Pio Manzi ha 11 anni e viene da Foggia. Il suo talento è cantare, è tifoso della squadra della sua città (va allo stadio) e non ama le nuove tecnologie, tanto che nemmeno usa i social e internet: lui vuole andare per strada a giocare, e vuole trovare un acchiappatalenti fuori dagli schemi come lui. Dopo la performance, è Francesco Paolantoni a schiacciare il pulsante con il famoso martelletto, ma Teo Mammucari non ci sta: "Il signor Paolantoni aveva detto: 'La martellata dopo 5 secondi' e invece…" La risposta? "È strategia, e tu ci caschi", afferma l'attore napoletano.

Il bambino riceve subito una standing ovation con tanto di cori a seguire, e il comico, dopo l'acchiappo, commenta: “Oh mio talento, il mio fiuto infallibile questa volta non si è sbagliato. Vi ricordate Il Volo di tanti anni fa? Questo ragazzo li ha stracciati”. Ma Mammucari, dopo aver ascoltato le sue parole, sbotta: “Hai fatto una gaffe: Il Volo sono ancora attuali". Poi la Maionchi dà il suo parere: “Il bambino è bravo, un po’ acerbo”, mentre Paolantoni fa il suo appello finale per convincere il pubblico a votarli: "Rivedo in lui me da ragazzino, con la stessa esigenza di emergere artisticamente. Adoro voi e sicuramente adorerete me. Vedo in lui un talento straordinario, alimentiamolo. Aiutiamolo a farlo crescere, non tarpategli le ali. Facciamolo diventare un angelo".

I voti della giuria

Per Insinna il voto che meritano è 9 (il conduttore e attori si riconosce nel piccolo che ama l'antiquariato), per Facchinetti è 7, mentre per Simona Ventura è 6, ma c'è un motivo: "Questa sera è fastidiosissimo l’atteggiamento di Paolantoni. Sei un leccapentole".