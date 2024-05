L'Acchiappatalenti, chi è il primo finalista del programma di Milly Carlucci

"L'Acchiappatalenti" è il nuovo show condotto da Milly Carlucci venerdì 10 maggio su Rai1 che vede Mara Maionchi, Sabrina Salerno, Wanda Nara, Francesco Paolantoni e Teo Mammucari al centro della scena: devono scegliere il talento giusto per loro, ma la votazione finale spetta alla giuria composta da Flavio Insinna, la presidente Simona Ventura e Francesco Facchinetti. Il vincitore della prima puntata del talent è Antonio Vaglica, scelto da Wanda Nara in un secondo momento grazie alla decisione di cambiare il suo talento alla fine.

Il percorso di Antonio Vaglica

Nella clip di presentazione Antonio Vaglica dice che il suo talento è cantare e di aver scoperto di essere brava all'età di 6 anni: "Prendevo le pentole di mia madre e facevo chiasso, inventavo canzoni". Poi racconta la sua famiglia: "Mio padre lavora in un autolavaggio, mia mamma è casalinga. La mentalità del posto in cui vivo non mi ha aiutato molto [provincia di Cosenza, ndr.] sotto alcuni punti di vista, però mi ha forgiata. Per essere la persona che sono oggi ho dovuto affrontare alcune situazioni poco carine, non era neanche tanto semplice andare a scuola: era diventata una prigione, perché non mi sentivo capita. Grazie al canto riesco a sentirmi al 100% me stessa e ho la sensazione di stare facendo la cosa giusta. Ho cominciato a parlare di me al femminile quando mia cugina capì, rivolgendosi a me al femminile. Da lì lo usai sempre. Il canto mi aiuta a scacciare tutti i pensieri negativi, come il non sentirsi giusta e incompleta. Sono riuscita a perdonare e farmi forza grazie al mio sogno, capendo che è l'unica cosa che voglio fare e per cui voglio battermi nella vita".

Wanda Nara, dopo aver ascoltato la sua storia, schiaccia subito il pulsante, perché: "Mi ha commosso la sua storia e voglio darle una possibilità. Ognuno in questa vita deve essere chi vuole. Non devi ascoltare nessuno, vai che puoi arrivare dove vuoi". Ascoltandola cantare sulle note di "E più ti penso", la talent scout si commuove: i suoi occhi sono lucidi e non lo nasconde, mentre in studio scatta un applauso quando la candidata passa dalla voce maschile a quella femminile con una potenza da brividi e senza tentennare un attimo. Se Flavio Insinna le augura di essere felice ed elogia il suo coraggio di aprirsi, dichiarando che è una grande lezione di vita per tutti, Simona Ventura dice che la sua sofferenza si è percepita tutta: "Hai colpito al cuore le persone".

La vittoria e le Wild Card

A vincere la puntata (grazie al voto dei social) è Wanda Nara con Antonio Vaglica, alla quale cede la corona: "Questa la meriti te". La giuria dà la prima Wild Card a Francesco Paolantoni e il suo talento Ben Palumbo, mentre la seconda va a Teo Mammucari e Matteo Del Campo. Tutti i concorrenti vanno direttamente in finale, dove si esibiranno con un numero inedito.