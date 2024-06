L’acchiappatalenti, stasera in tv l'ultima puntata: anticipazioni e finalisti

Oggi, sabato 8 giugno, dalle 21:30 su Rai 1, va in onda l'ultimo attesissimo appuntamento con Milly Carlucci e il suo nuovo talent show "L’acchiappatalenti", trasmesso in diretta dall'Auditorium Rai del Foro Italico. Cinque talent scout, dieci concorrenti, una giuria di qualità e i voti del pubblico: ecco ciò che ci propone il quinto e conclusivo atto dello show.

L’acchiappatalenti: anticipazioni della finale

Nel corso delle ultime stagioni televisive, Milly Carlucci aveva condotto, nella prima metà dell'anno, "Il cantante mascherato", per poi completare la sua stagione con il classico "Ballando con le stelle". Mandando in soffitta "Il cantante mascherato", il 2024 della Carlucci ha avuto inizio con "L'acchiappatalenti", novità di casa Rai in cinque puntate. Dopo i primi quattro appuntamenti, trasmessi nel corso di altrettanti venerdì sera, oggi, Rai 1 trasmette la finalissima del talent, eccezionalmente in onda di sabato.

La serata conclusiva promette spettacolo e grandi emozioni, con i cinque acchiappatalenti, Teo Mammuccari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Wanda Nara, pronti a esibirsi insieme ai talenti che hanno scoperto e selezionato nel corso delle prime quattro puntate. Durante questa finale, i concorrenti metteranno in mostra le loro abilità in diverse discipline, tra cui canto, ballo e altre forme d'arte. Le performance vedranno la partecipazione di artisti di grande talento provenienti da ogni angolo del mondo.

Tenendo in considerazione i vincitori delle quattro precedenti puntate dello show, più i talenti premiati dalla giuria, la griglia della puntata finale si compone così:

Mara Maionchiporta in finale le Black Widow e Gina De Boer

Teo Mammucari si avvale della presenza di Matteo Del Campo e di Denis Zhygaltsov

Wanda Nara porta in finale Antonio Vaglica e le Sensual Ladies di Carolyn Smith

Francesco Paolantoni invece ha come personali assi nella manica Ben Palumbo e Aikawa Yousuke

Sabrina Salerno presenta i suoi due talenti, la drag queen Ruby Sinclair le Immortals

Il pubblico avrà un ruolo centrale nella determinazione dei vincitori. Infatti, oltre alle votazioni della giuria, composta dalla presidente Simona Ventura insieme a Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, saranno proprio gli spettatori da casa a contribuire con i loro voti. Utilizzando i canali social del programma su X (precedentemente noto come Twitter), Facebook e Instagram, potranno esprimere la loro preferenza per l'acchiappatalenti che ritengono più meritevole. Ogni performance sarà valutata dalla giuria con un punteggio da zero a dieci. La somma dei voti dei giudici e delle preferenze espresse sui social media determinerà i vincitori di questa prima edizione dello show.

Dove vedere "L’acchiappatalenti" (8 giugno)

La finale de "L’acchiappatalenti" va in onda oggi, 8 giugno 2024, a partire dalle 21.30 su Rai 1 - in mondovisione - a partire dalle 20.30. Il programma è visibile anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV