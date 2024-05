L’acchiappatalenti, stasera in tv la prima puntata dello show con Milly Carlucci: le anticipazioni

Al via questa sera, a partire dalle 21.30 su Rai 1, il nuovo show condotto da Milly Carlucci: "L'acchiappatalenti". Cinque celebrità vestano i panni di talent scout, mentre i talentuosi concorrenti saranno giudicati da una giuria speciale. Una divertente e singolare gara i cinque appuntamenti, che si concluderà a giugno con la finalissima.

L’acchiappatalenti, le anticipazioni

Milly Carlucci è pronta a stupire il pubblico con il suo nuovo show televisivo "L'Acchiappatalenti", in onda da oggi, venerdì 10 maggio. Questo singolare talent show porterà sul palco dell'Auditorium Rai del Foro Italico una serie di performance tutte da gustare, offrendo uno spettacolo ricco di emozioni e sorprese per un totale di cinque appuntamenti (l'ultima puntata è dunque prevista per il 7 giugno).

I protagonisti del programma sono cinque celebrità, chiamati per l'occasione a fare da talent scout e a cercare i migliori talenti provenienti da tutto il mondo. Vediamo in scena Teo Mammuccari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Wanda Nara. Da evidenziare che il programma ha subito una significativa modifica nel cast, con l'uscita di Nino Frassica a causa di un lutto personale: il comico, colpito dalla morte del fratello Matteo, ha dovuto rinunciare alla sua annunciata partecipazione. Per sostituirlo è stata scelta Wanda Nara, la showgirl argentina campionessa in carica di "Ballando con le Stelle", dove ha danzato in coppia con il maestro Pasquale La Rocca.

Tornando a "L'acchiappatalenti", ogni episodio è diviso in due manche, durante le quali i talent scout devono dimostrare intuito, velocità ed esperienza nel riconoscere il talento autentico. Utilizzando un martelletto simile a quello dei battitori d'asta, hanno poco tempo per decidere quale talento scegliere, basandosi su clip di presentazione e brevi esibizioni. Una volta completata l'esibizione, ogni acchiappatalenti affronta una decisione cruciale: confermare la propria scelta o tentare la fortuna con un nuovo talento.

Sarà un'occasione unica per gli artisti emergenti di esibirsi di fronte a una giuria d'eccezione e al pubblico a casa, che potrà votare sin dall'inizio per il proprio acchiappatalenti preferito tramite gli account social della trasmissione. La giuria, composta da Simona Ventura, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, valuterà le scelte dei talent scout e assegnerà voti in base alla capacità di individuare e promuovere il talento scelto. Ogni puntata culminerà con la proclamazione del vincitore, determinato dai voti della giuria e del pubblico, che porterà il suo talento in finale, l' giugno.

Dove vedere L’acchiappatalenti in tv e in streaming (10 aprile 2024)

La prima puntata dello show "L’acchiappatalenti" va in onda il 10 maggio 2024, a partire dalle 21.30 su Rai 1. Il programma è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

