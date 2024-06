L'Acchiappatalenti, Teo Mammucari critica Sabrina Salerno che sbotta: "Sta rosicando". Cosa è successo

Nell’ultima puntata de "L'Acchiappatalenti", il nuovo show condotto da Milly Carlucci sabato 8 giugno su Rai1, le sorprese sono all'ordine del giorno: Sabrina Salerno e Ruby Sinclair si esibiscono sulle note di "Call Me" riproponendo un duetto che la talent scout aveva già fatto con Samantha Fox in passato. Peccato che Teo Mammucari non si lasci scappare l’opportunità di dire la sua, criticando la performance delle due protagoniste. Ma vediamo insieme cosa è accaduto in diretta. Prima però ricordiamo che ancora una volta i talent scout sono Mara Maionchi, Sabrina Salerno, Wanda Nara, Francesco Paolantoni e Teo Mammucari, che hanno scelto i talenti giusti per loro, anche se il giudizio finale sul connubio tra artista e talent scout spetta ai giudici Flavio Insinna, la Presidente Simona Ventura e Francesco Facchinetti.

L’intervento di Mammucari e la risposta di Sabrina Salerno

Un duetto scoppiettante, energico e vivace quello di Sabrina Salerno e Ruby Sinclair, dove a emergere è senza dubbio quest’ultima, anche se la showgirl ci mette grinta e passione (ma sembra sentirsi un po’ meno libera di osare nei movimenti), e si vede: “È sempre molto emozionante, c’è la responsabilità che venga tutto bene”.

Per Flavio Insinna è stato come tornare indietro nel tempo vedendo l'esibizione: “Ho pensato alla mia giovinezza, ero spensierato e avevo i capelli neri, e poi Sabrina ha ballato nonostante il problema al ginocchio. Ruby ha emanato tanta allegria”. Francesco aggiunge: “C’è stata la famosa commistione, l’unione di intenti. Sabrina ha tirato fuori il suo talento. Brave, promosse”. Simona Ventura, infine, non è tanto convinta del risultato finale: “Bene il fiuto per Sabrina, e meno male che Ruby non era a Ballando con le Stelle, che energia! Ma non sei uscita tanto dalla tua comfort zone. Gli anni ‘80, i balletti… Hai saputo ballare molto bene, ma dobbiamo votare anche il coraggio di uscire dal proprio mondo di riferimento”.

Ecco che arriva poi il commento acido di Teo Mammucari, ormai immancabile nel corso delle puntate: “I ballerini andavano fuori tempo, hai sbagliato due passi…”. Quando il conduttore sente il pubblico lamentarsi di quanto da lui detto, dichiara: “Ho fatto Ballando, so ballare. Sono un professionista. Non solo non mi sono piaciute, le ho trovate imbarazzanti”. Tempestiva la risposta di Sabrina Salerno: “Ma sta scherzando, sta rosicando”. Alla fine la giuria vota e la coppia ottiene ben tre 7, uno da Simona Ventura, uno da Francesco Facchinetti e l'ultimo da Flavio Insinna.