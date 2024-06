L'Acchiappatalenti: Wanda Nara sbotta contro Mammucari e Facchinetti, Flavio Insinna punge: "Ecco perché siamo messi così"

Nella quarta puntata de "L'Acchiappatalenti", il nuovo show condotto da Milly Carlucci venerdì 31 maggio su Rai1, le sorprese sono all'ordine del giorno. Ancora una volta i talent scout sono Mara Maionchi, Sabrina Salerno, Wanda Nara, Francesco Paolantoni e Teo Mammucari, che devono scegliere il talento giusto per loro, anche se il giudizio finale sul connubio tra artista e talent scout spetta ai giudici Flavio Insinna, la Presidente Simona Ventura e Francesco Facchinetti. È proprio nel corso della penultima puntata che arriva sul palco del talent show Apollo Gidienne, un uomo all'"avanguardia" che lascia tutti di stucco, in particolare Wanda Nara, la talent scout che lo sceglie prima di vederlo esibirsi sulle note di "Gianna". Vediamo insieme cosa è accaduto in diretta.

L'esibizione del concorrente

Apollo Gidienne si esibisce sul palco de "L'Acchiappatalenti" indossando un passamontagna arcobaleno sul volto e abiti altrettanto colorati e vivaci: un look che di certo non passa inosservato. L'artista però non è molto bravo a cantare ed è evidente sin dalle prime note (spesso va fuori tempo ed è stonato). Nel video iniziale l'uomo svela di aver frequentato per un anno una scuola di Arte Drammatica in un teatro a Roma insieme a Teo Mammucari, il quale non può sceglierlo - e probabilmente nemmeno lo farebbe - perché ha già trovato il suo talento. Quando Wanda Nara gli chiede un consiglio sul da farsi - se sia bravo o meno - Mammucari risponde di lasciare perdere ma lei schiaccia comunque il pulsante. "Lui non mi vuole aiutare, mi ha detto che non è bravo ma secondo me lo è molto", commenta la talent scout per giustificare la sua decisione.

Una volta terminata l'esibizione, Francesco Paolantoni ironizza: "Si vede che hai studiato con Teo, che venite dalla stessa scuola". Mammucari, dopo aver saputo che il concorrente non vuole mostrare il suo volto, gli dà un consiglio diretto e cattivello: "Dimostra chi sei perchè tanto carriera non la farai mai". Milly Carlucci lo ferma all'istante: "Non dire queste cose". Ma Apollo ha la risposta pronta: "C'è chi a 60 anni finisce la carriera e chi invece comincia questo viaggio".

Lo scontro con Teo Mammucari

Poi inizia uno scontro tra Wanda Nara e Teo Mammucari: "Io ti ho chiesto di darmi una mano e tu mi hai detto: 'È bravissimo, prendilo'", dice la showgirl. La Carlucci cerca di arginare la situazione, ma la showgirl chiarisce: "Sei bravissimo, però lui prima, di nascosto, lo ha detto davvero". "È bravo come attore, ma a cantare sei una frana", dichiara poi Mammucari rivolgendosi al concorrente. Quando Milly ricorda a Wanda che adesso deve fare l'appello per farsi votare dal pubblico, lei sbotta: "E come lo difendo?" La conduttrice commenta: "Dai, siamo tutti con te", e lei ribatte: "Grazie, soprattutto al mio compagno Teo, un amore...".

Nel momento in cui Wanda parla con Apollo, Paolantoni dice che il pubblico non è pronto per vedere uno spettacolo così all'avanguardia, mentre all'inizio dell'arringa finale, sentendo le parole "secondo me è stato un momento bellissimo" uscire dalla bocca di Wanda Nara, tutti scoppiano a ridere e Milly Carlucci tuona: "Non la lasciate parlare e state offendendo l'avanguardia e la sperimentazione". Secondo la showgirl bisogna dare un'opportunità al concorrente ("Come Teo, potrebbe diventare una super star"), ma Mammucari si dissocia: "È una sega". Simona Ventura interviene complimentandosi con la talent scout: "Apprezzo il tuo coraggio, riesci a vendere qualunque cosa. È la prima volta che la vediamo in difficoltà". La conduttrice però non ci sta: "Ma lei non è in difficoltà, sta difendendo un artista con cui farà un percorso diverso, originale...". È la stessa Wanda a non credere molto alle proprie parole, tanto che a metà puntata sceglie di sostituire il concorrente con le Sensual Ladies di Carolyn Smith, vincitrici della puntata del 31 maggio.

Gli inattesi voti della giuria

Flavio Insinna poi chiede a Gidienne se fa ancora il Life Coach nella vita e lui risponde che aiuta manager, banchieri e politici che hanno problemi con la carriera. L'attore e conduttore romano, ascoltando le sue parole, ironizza: "E si capisce tanto perché siamo messi così, se vengono i politici. Do un 6 per il coraggio e chiediamo alla famiglia di Rino Gaetano di non agire per vie legali. L'ha reinterpretata, suggerita". Francesco Facchinetti, scherzando, conclude: "È la prima volta che un performer ha stonato più di me a Sanremo, non era mai successo". E poi il giudice gli dà uno 0, un voto che Wanda prende malissimo: "Almeno un 1 per la presenza in pista...". Desiderio esaudito: e dare questo punto è Simona Ventura.