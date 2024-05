L'Acchiappatalenti: Wanda Nara morsa da un cane, Teo Mammucari sbotta contro la giuria: "Vi alzo le mani"

Nella terza puntata de "L'Acchiappatalenti", il nuovo show condotto da Milly Carlucci venerdì 24 maggio su Rai1, le sorprese sono all'ordine del giorno. Ancora una volta i talent scout sono Mara Maionchi, Sabrina Salerno, Wanda Nara, Francesco Paolantoni e Teo Mammucari, che devono scegliere il talento giusto per loro, anche se il giudizio finale sul connubio tra artista e talent scout spetta ai giudici Flavio Insinna, la presidente Simona Ventura e Francesco Facchinetti. Durante la puntata a esibirsi sul palco del programma sono una coppia - Arianna e Mauro - e il loro cane (Jerry) ammaestrato che morde Wanda Nara e, secondo i commenti social, canta - ululando - meglio di certi cantanti. Subito dopo Teo Mammucari sbotta contro la giuria, ma per un altro motivo. Vediamo cosa è successo nel corso della diretta.

Wanda Nara morsa da Jerry

Arianna e Mauro si esibiscono sulle note della canzone "Crudelia De Mon" con il cane Jerry, addestrato per ululare al ritmo del brano (ci riesce poco, ma è dolcissimo). Una volta terminata la performance - a sceglierli è Wanda Nara - quest'ultima si avvicina al trio e, dopo l'esilarante dichiarazione di Mara Maionchi ("Devo dire che il cane è in linea con molti cantanti che ci sono in circolazione"), prende in braccio Jerry, che la morde al dito subito dopo, tanto che dallo spavento la talent scout passa il piccolo "amico a quattro zampe" alla sua padrone Arianna, la quale chiede: "Ma ti ha morsicato?" A spiegare il motivo è Milly Carlucci: "Si è spaventato per le Paillettes" (presenti sul vestito della talent scout).

Poi l'appello al pubblico a casa: "Abbiamo a casa 5 cani ma non sanno fare niente: mangiano, vanno al parco e basta. Questo cane ha un talento stupendo, mai visto. Mi ha morso il dito ma comunque..." La interrompe Simona Ventura: "Ma gli altri cani che hai a casa ti mordono?" Wanda Nara risponde: "No". Facchinetti commenta: "È un gesto d'amore". La Ventura concorda: "Ti ha morsicata, vuol dire affetto". Milly chiede a Teo Mammucari cosa ne pensa e lui dichiara: "Lo dico con molta presunzione: questa puntata la vinco io. Te lo dico perché lei con il cane non può fare nulla, Sabrina ha preso il Bruce Lee della Garbatella... Voi mettete tre bravi e due scarsi, i due scarsi li abbiamo già visti e quindi sono felice".

Teo Mammucari contro la giuria e il discorso di Flavio Insinna

A salire sul palco subito dopo Jerry sono una mamma con la figlia Alisa, le quali arrivano da Kiev: "Scoppiata la guerra siamo tornate a Kiev dove sono i nostri affetti". La donna racconta di aver perso il marito, che da anni soffriva di cuore: "Un giorno tutto è cambiato di colpo. Non ce l'ha fatta. Tra pochi giorni sarà passato un anno dalla sua scomparsa. Il numero è dedicato a mio marito".

Un ballo unico, di una delicatezza e precisione ammirevoli, tanto che Teo Mammucari commenta: "Questo numero l'ha creato il padre ed è incredibile. Io faccio sempre il buffone ma qui c'è poco da dire, è una performance da applauso. Ne ho viste tante negli anni di esibizioni, ma poche così, la bambina è veramente un prodigio. Loro sono due fenomeni, io sono un grandissimo acchiappatalenti... Se perdo questa puntata, vi alzo le mani". A questo punto Milly Carlucci manda la pubblicità, ma Simona Ventura la blocca: "Noi vogliamo replicare a Teo". Quando riprende la diretta, Mammucari ribadisce: "Non avete scuse, se non date tre 10 fate una figura pessima". Ma Simona Ventura sbotta: "Lo vuoi capire che non devi dire tu quello che dobbiamo votare noi?" Il conduttore spiega: "Io lo dico perché mi avete fatto perdere due puntate". "Forse perdi anche la terza se continui così", replica la presidente di giuria. Mammucari però invita la Ventura a "non offendere la Signora".

Infine, interviene Flavio Insinna: "Le due signore arrivano da Kiev. La signora dice: 'Ci alleniamo sotto le bombe, ogni giorno c'è un attacco aereo, ma ormai ci siamo abituati'. Io capisco cosa intende, il rischio è che ci abituiamo tutti, perché sono in pochi a dire che ci dovrebbe essere il cessate il fuoco nel mondo in questo momento. Si muore. Il problema è che ci abituiamo noi, non loro, perché per sopravvivere il cervello fa questo. Stamattina ascoltavo il TG. C'è la Terza Guerra Mondiale e allora ce lo dobbiamo dire. Per fare che? Per gridare a gran voce che vogliamo la pace. Tutti depongono le armi e poi si parla". La Carlucci lo interrompe e Insinna replica: "Ma scusa, lo fai apposta tu, non mi dai la possibilità..." "Siamo in trasmissione", gli ricorda la conduttrice, alla quale risponde: "Se mi inviti, le fai venire da Kiev e io lavoro per Emergency, non posso che dire di essere contro la guerra, sono per la pace".