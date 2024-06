L'Acchiappatalenti: Nara balla con Pasquale La Rocca e Mammucari protesta: "Già hai rubato Ballando con le Stelle"

Nell’ultima puntata de "L'Acchiappatalenti", il nuovo show condotto da Milly Carlucci sabato 8 giugno su Rai1, le sorprese sono all'ordine del giorno: questa volta è Wanda Nara protagonista di un performance insieme ad Antonio Vaglica e Pasquale La Rocca, suo compagno d’avventura a Ballando con le Stelle. È la presenza di quest’ultimo che porta Simona Ventura a criticare l’esibizione, ma vediamo insieme cosa è successo nel corso della diretta e la reazione di Teo Mammucari. Prima però ricordiamo che ancora una volta i talent scout sono Mara Maionchi, Sabrina Salerno, Wanda Nara, Francesco Paolantoni e Teo Mammucari, che hanno scelto i talenti giusti per loro, anche se il giudizio finale sul connubio tra artista e talent scout spetta ai giudici Flavio Insinna, la Presidente Simona Ventura e Francesco Facchinetti.

La performance e la critica di Ventura e Mammucari

Ad aprire l’esibizione di Wanda Nara e il suo talento Antonio Vaglica, è un ballo tra la talent scout e il ballerino Pasquale La Rocca, con il quale la showgirl ha intrapreso l’avventura a Ballando con le Stelle. Poi la meravigliosa voce di Antonio Vaglica e infine i commenti della giuria capitanata da Simona Ventura che, dopo aver elogiato il doppio registro vocale del concorrente, dichiara: “Qua non siamo a discutere il loro talento, ma quello degli Acchiappatalenti. Wanda, tu non è che non sei uscita dalla comfort zone, ma hai anche richiamato il ballerino più bravo d’Europa. Hai fatto una scelta gigiona. Hai ‘gigioneggiato’, per cui vediamo…”

Wanda Nara ribatte: “In una finale un allenatore porta i suoi migliori calciatori. Io ho qua Messi e Ronaldo, li ho scelti per voi. A me piace vincere e ho portato una persona che vuole soltanto questo [si riferisce a La Rocca, ndr]”. Interviene all’improvviso Teo Mammucari: “Non sei un allenatore. Tu hai già rubato Ballando”. Milly Carlucci lo blocca, ma Mammucari prosegue: “Oggi perdi, Wanda”. Facchinetti poi chiede al conduttore di commentare la performance e lui dichiara: “Hai fatto un balletto di 20 secondi con il più bravo al mondo… Ho sentito la prima fila che diceva ‘ma è imbarazzante’. Signori, diamo un bel 4 e diamo valore al programma”. Scopriamo subito dopo che quanto affermato da Mammucari non è assolutamente vero, perché il pubblico grida all’unisono: “10”, ovvero il voto che vorrebbero la giuria desse a loro.