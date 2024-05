L'Acchiappatalenti, puntata del 24 maggio: chi è il vincitore

Nella terza puntata de "L'Acchiappatalenti", il nuovo show condotto da Milly Carlucci venerdì 24 maggio su Rai1, le sorprese sono all'ordine del giorno e oggi scopriamo chi è il vincitore, e quindi uno dei finalisti, della serata. Ancora una volta i talent scout sono Mara Maionchi, Sabrina Salerno, Wanda Nara, Francesco Paolantoni e Teo Mammucari, che devono scegliere il talento giusto per loro, anche se il giudizio finale sul connubio tra artista e talent scout spetta ai giudici Flavio Insinna, la presidente Simona Ventura e Francesco Facchinetti.

Il vincitore della terza puntata de L'Acchiappatalenti

È Gina De Boer a vincere la terza puntata, una donna proveniente dall'Olanda che sa "un po' l'italiano" perché tanti anni fa si era innamorata di un uomo nato nel Bel Paese. Descrive loro storia d'amore come "molto romantica" ("Era l'amore della mia vita"), anche se poi, anni dopo il matrimonio, è morto nel 2029 a causa di un cancro ai polmoni: "Ho pianto per tre anni e poi ho ricominciato a vivere. Sono diventata cantante e sono stata invitata in questo show. Penso sempre a lui, perché lo ringrazio per avermi sposato, resa una donna italiana e avermi insegnato cos'è l'amore", dice. Poi la concorrente svela: "A L'Acchiappatalenti qualcuno mi conosce molto bene, chissà se si ricorda di me".

Ad "acchiapparla" è Mara Maionchi, che si rende conto di averla già vista appena la sente cantare e quando finisce l'esibizione grintosa sulle note di "Cry Baby", con tanto di standing ovation da parte del pubblico, la produttrice discografica afferma: "Avevo fatto fatica a riconoscere il nome, ma poi quando ha aperto la bocca". "Se penso alla finale penso a loro due insieme", dichiara Facchinetti, con la Maionchi che replica: "Sì, io imparo..." "Ma sì, tu basta che gridi e ci sei", ironizza il giudice. Simona sottolinea la bellezza della voce graffiata, rock della concorrente, mentre Flavio Insinna scherza: "Ho letto nella scheda che canti per i pazienti [lei è infermiera, ndr], spero con maggiore timidezza, perché qualcuno potrebbe andare al creatore se entri cantando così". Tutti e tre i giudici sono d'accordo nel dare al connubio tra Mara Maionchi e la cantante in gara come voto un 10. E flavio Insinna esclama: "Dopo L’Acchiappatalenti, l’ammazzapazienti". A rovinare il bel momento l'arrivo del pulcino sul palco: Sabrina Salerno si spaventa ritrovandoselo vicinissimo in un batter d'occhio.

La corona e la Wild Card

Milly Carlucci svela il nome della vincitrice e Mara Maionchi mette la corona in testa al suo talento, Gina De Boer, che esulta e urla per quanto detto dalla conduttrice, ancora incredula di essere in finale. Poi Simona Ventura, in veste di presidente della giuria, dà la Wild Card a Sabrina Salerno e alla sua Drag Queen Ruby Sinclair, la quale accede così alla finalissima dopo aver dimostrato in diretta tutto il suo talento di ballerina.