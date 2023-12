L'anno che verrà 2024, stasera in tv con Amadeus: scaletta, ospiti e anticipazioni

Terminato il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Rai 1 presenta "L'anno che verrà". il tradizionale spettacolo di fine anno. Quest'anno, la location è Crotone, dove Amadeus conduce una serata ricca di ospiti, musica e intrattenimento. Scopriamo chi sono gli ospiti che, a partire da oggi, 31 dicembre 2023, augureranno "buon 2024" agli italiani.

L’anno che verrà: anticipazioni

"L'anno che verrà", il tradizionale appuntamento di fine anno in compagnia di Amadeus, viene trasmesso in diretta da Crotone. L'evento, in collaborazione con la Regione Calabria e la Fondazione Film Commission della Calabria, è preceduto da uno speciale intitolato "Aspettando l’anno che verrà" e vede la Calabria per la prima volta in scena. La serata, comincia alle 21 e si protrae fino a circa l'una di notte. Nello specifico il palco è stato allestito nella suggestiva Piazza Pitagora. Amadeus, conduttore per la nona volta consecutiva, ha sottolineato l'incredibile potenziale della regione e l'importanza di eventi come questo nel farla conoscere a un pubblico più ampio.

La scaletta vede esibirsi, nel corso della serata, una grande quantità di artisti di casa nostra, molti dei quali pescati dal cast del prossimo Festival di Sanremo: quasi un assaggio di quella che sarà, dal 6 al 10 febbraio, la settantaquattresima edizione della rassegna canora; l'ultima, da quanto da lui dichiarato, condotta da Amadeus.

Al momento è però bene tuffarsi con energia e con buoni propositi ne "L'anno che verrà", che permette di chiudere in allegria il 2023 e, di conseguenza, di caricare di buoni propositi e stimoli il nascente 2024. Il cast di cantanti, accompagnati dalla big band diretta dal maestro Stefano Palatresi, comprende:

Annalisa

Paola&Chiara

I Ricchi e Poveri

Il Volo

Sangiovanni

The Kolors

Cristiano Malgioglio

Dargen D’Amico

Maninni

Da segnalare la presenza di Nino Frassica, degli Autogol e di Roberta Morise, che, di origine calabrese, guida i telespettatori alla scoperta dei luoghi più belli e suggestivi della regione.

Dove vederlo in tv e in streaming

"L’anno che verrà" va in onda oggi, 31 dicembre 2023, in diretta da Rai 1, a partire dalle 21.00. Lo show con Amadeus è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streamin che on demand.

