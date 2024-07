L'anno che verrà, Marco Liorni sostituisce Amadeus alla conduzione: l'indiscrezione è già virale

Quasi certamente sarà Marco Liorni, attuale conduttore de "L'Eredità", a sostituire Amadeus come presentare de "L'anno che verrà", lo show televisivo che ogni anno su Rai1 accompagna i telespettatori verso l'inizio di un nuovo e, si spera, meraviglioso anno, questa volta nella notte tra il 31 dicembre 2024 e l'1 gennaio 2025. A lanciare l'indiscrezione è il noto portale di gossip Dagospia, che svela anche un altro dettaglio. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Marco Liorni alla conduzione de L'Anno che verrà

Con l'uscita dalla Rai di Amadeus, il quale ha scelto di proseguire la sua carriera sul Nove, la società sta riorganizzando palinsesti e scegliendo i conduttori a cui affidare i programmi che ogni anno allietano le serate degli italiani. Tra questi c'è anche "L'anno che verrà", una di quelle trasmissione che tengono compagnia - tra un brindisi e l'altro, tra una portata e l'altra - con buona musica e grandi artisti. La notizia fresca di giornata riguarda proprio la serata all'insegna della leggerezza, perché, secondo Dagospia, dopo Carlo Conti e Amadeus, a condurre l'evento sarà appunto Marco Liorni, che alla guida de "L'Eredità" sta ottenendo un grande successo di pubblico. Non solo, perché pare che il diretto interessato potrebbe essere affiancato da una co-conduttrice, anche se al momento non si hanno ulteriori dettagli in merito. Attualmente manca l'annuncio ufficiale della Rai, ma il coinvolgimento del presentatore sembra ormai sicuro.

Queste le parole scritte da Giuseppe Candela che si leggono sul sito di gossip: "I vertici Rai, escluso l'impegnatissimo Carlo Conti, hanno deciso di puntare su Marco Liorni, che tornerà dal prossimo novembre alla conduzione de "L'Eredità", quiz record d'ascolti. Al suo fianco sarebbe prevista la presenza di una co-conduttrice ancora non individuata".