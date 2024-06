"L'Eredità", la stagione più vista degli ultimi 14 anni: Liorni da record

Titoli di coda per la 22esima edizione de L'Eredità, che si è conclusa con numeri da record, registrando la più alta media in share degli ultimi 14 anni.

Il game show più longevo della televisione italiana, condotto da Marco Liorni e prodotto in collaborazione con Banijay Italia, ha raccolto la media più alta in share dal 2010, considerando entrambi i segmenti del programma ("La sfida dei 7" e "L'Eredità"). Se si prende in esame il segmento principale, la media è di 4.4 milioni di telespettatori con il 26,8% di share, in crescita di 1 punto rispetto all'edizione precedente.

I numeri

In questa stagione L'Eredità è stato il programma più visto dell'intero daytime della televisione italiana (media 26,8% di share). Le puntate più viste hanno registrato 5.3 milioni di telespettatori e il 29,9% di share, con picchi che hanno sfiorato i 6 milioni di telespettatori e il 31,1% di share. La media del programma sale al 30,7% sul pubblico femminile e al 28,5% sul pubblico laureato. Con oltre 5.200 puntate trasmesse, il game show di Rai 1 si conferma uno dei programmi più amati dai telespettatori, un momento in grado di riunire tutta la famiglia davanti alla tv pronta a misurarsi con le domande della gara, ma soprattutto con l’imperdibile "Ghigliottina".

Quest'ultima edizione, oltre alla novità della conduzione affidata a Marco Liorni - amatissimo dal pubblico, come conferma lo straordinario risultato - ha visto l'introduzione di due nuovi giochi: "Il tris" e "I 100 secondi".