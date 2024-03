"L'Eredità - Serata Sanremo", stasera in tv: gli ospiti e le anticipazioni

Dopo aver ospitato, per due sabati sera, gli speciali "Rischiatutto", Rai 1 continua a festeggiare i 70 anni della nostra tv: oggi, 16 marzo (e sabato 23) vanno in onda, dalle 21.25, due puntate speciali de "L'Eredità", uno dei punti fermi del nostro panorama televisivo. Nella puntata di questa sera le sorprese e i ricordi renderanno omaggio alla grande tradizione televisiva italiana e al Festival di Sanremo. Senza dimenticare la solidarietà e i volti di ospiti illustri.

L'Eredità - Serata Sanremo: anticipazioni e ospiti del 16 marzo

Il mondo della televisione italiana si prepara a celebrare un altro importante anniversario con una serie di speciali che non mancheranno di emozionare e divertire il pubblico. Dopo gli apprezzati omaggi di Carlo Conti e Massimo Giletti, è il turno di Marco Liorni di portare sullo schermo lo spirito festoso e nostalgico del Festival di Sanremo e dei 70 anni della televisione italiana.

Le due puntate speciali di "L'Eredità", in onda oggi, 16 e sabato prossimo 23 marzo, promettono intrattenimento e gioco, con una solida dose di divertimento e interesse, propria del celebre quiz show, condotto da questa stagione, con ottimi risultati, da Liorni.

La prima puntata, intitolata "Serata Sanremo", sarà un omaggio al Festival della Canzone Italiana, una manifestazione che ha segnato - e ancora monopolizza - la storia della televisione e della musica nel nostro Paese. Sarà un'occasione per riscoprire i momenti più memorabili del Festival attraverso le domande e i giochi de "L'Eredità", arricchiti da performance musicali, ospiti speciali e sorprese.

Gli ospiti famosi che si cimenteranno nel gioco includono volti noti legati al mondo della musica e dello spettacolo, come Beppe Vessicchio, Anna Tatangelo, Enrico Ruggeri, Marisa Laurito, Max Giusti ed Elisabetta Gregoraci. Sarà un momento di divertimento e competizione, ma soprattutto un'opportunità per fare del bene, poiché l'intero montepremi accumulato nel gioco finale sarà devoluto in beneficenza all'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM).

La serata sarà impreziosita dalla presenza delle giovani professoresse Naomi Buonomo e Michelle Masullo, che affiancheranno Marco Liorni nella conduzione. E non mancherà una gradita sorpresa per i fan più affezionati de "L'Eredità": il ritorno de "La Scossa", lo stacchetto musicale che ha segnato intere generazioni al quale parteciperanno personaggi di prima grandezza come Massimo Ranieri e Loretta Goggi.

La seconda puntata, in onda il sabato successivo, sarà invece dedicata ai 70 anni della televisione italiana, un viaggio emozionante attraverso i momenti più significativi della storia del piccolo schermo. Sarà un'occasione per ricordare e celebrare i programmi, i volti e gli eventi che hanno segnato l'evoluzione della televisione nel nostro Paese, come già fatto, nel corso delle precedenti settimane, da "Rischiatutto 70" con Carlo Conti.

Dove vederlo in tv e in streaming (16 marzo 2024)

Lo speciale "L'Eredità - Serata Sanremo" va in onda oggi, 16 marzo 2024, dalle 21.25 su Rai 1. Il programma è inoltre visibile - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

