"L'Eredità - Viva la Rai", stasera in tv: gli ospiti e le anticipazioni

In onda oggi, 23 marzo 2024, dalle 21.30 su Rai 1, "L'Eredità - Viva la Rai", è il secondo e ultimo appuntamento di un mini-ciclo che festeggia i 70 anni della televisione pubblica del Belpaese. Il conduttore Marco Liorni ospita in studio prestigiosi ospiti e, tra ricordi, leggerezza e un po' di nostalgia, restituisce ai telespettatori una piacevole prima serata in compagnia dell'amato quiz show di Rai 1.

L'Eredità - Viva la Rai: anticipazioni e ospiti del 23 marzo

Secondo e ultimo appuntamento con lo speciale "L’Eredità", condotto da Marco Liorni e trasmesso su Rai 1 nel consueto slot del sabato sera. Intitolata "Viva la Rai", questa serata mira a celebrare i 70 anni della televisione pubblica italiana, offrendo al pubblico un affascinante viaggio attraverso la storia della Radiotelevisione italiana dalle sue origini fino ai giorni nostri.

Durante la serata, Marco Liorni si pone come guida attraverso le tappe salienti della storia della Rai, mettendo in luce i protagonisti e gli eventi che hanno segnato la televisione italiana nel corso dei decenni. Un viaggio storico arricchito da domande e giochi tipici de "L'Eredità", il celebre game show che da anni intrattiene il pubblico italiano, e viene accompagnato da performance musicali, ospiti speciali e sorprese.

Tra i partecipanti d'eccezione a questo speciale vi sono volti noti della televisione italiana, tra cui: l'attore Giacomo Giorgio; la conduttrice Elisa Isoardi; il conduttore Giancarlo Magalli; il giornalista e conduttore Gigi Marzullo; la conduttrice Paola Perego; Ciro Priello, Fabio Balsamo dei The Jackal; l'attore e conduttore Max Tortora. I concorrenti si sfideranno per conquistare il montepremi finale, ma l'obiettivo principale è vincere la sfida della "Ghigliottina", il cui montepremi sarà interamente devoluto in beneficenza ai Salesiani per il Sociale.

Oltre alle sfide e ai giochi, la serata sarà arricchita da ospiti speciali come Raul Bova, Giancarlo Magalli e Gigi Marzullo, e da una performance canora di Bianca Guaccero. Ma la vera sorpresa arriverà con l'apparizione di un ospite d'eccezione, Topo Gigio, che sarà protagonista in una versione animata sorprendente.

Attraverso questa serata, Marco Liorni intende non solo ricordare e celebrare i programmi, i volti e gli eventi che hanno segnato l'evoluzione della televisione italiana, ma anche offrire al pubblico un'opportunità unica di riscoprire e apprezzare la ricchezza del patrimonio televisivo italiano, contribuendo così a un viaggio affascinante nella storia della Rai e della televisione nel nostro Paese.

Dove vederlo in tv e in streaming (23 marzo 2024)

Lo speciale "L'Eredità - Viva la Rai" va in onda oggi, 23 marzo 2024, dalle 21.25 su Rai 1. Il programma è visibile anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV