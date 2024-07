"L'uomo che sussurrava ai cavalli", stasera in tv il film di Robert Redford: trama e cast

Oggi, 9 luglio 2024, Canale 5 trasmette, a partire dalle 21.20 il film “L'uomo che sussurrava ai cavalli". Uscito nel 1998, è diretto da Robert Redford, in scena con Kristin Scott Thomas e una giovane Scarlett Johansson. Tratto dal romanzo omonimo di Nicholas Evans, è un sensibile lungometraggio dalla lunga durata, dal ritmo disteso e da uno stile classico.

"L'uomo che sussurrava ai cavalli": trama e curiosità

Nella tranquilla cittadina di Lake Luzerne, nello stato di New York, due adolescenti, Grace MacLean e la sua migliore amica Judith, decidono di uscire una mattina d'inverno per fare una passeggiata a cavallo con i loro fidati destrieri, Pilgrim e Gulliver. Mentre attraversano una ripida pista coperta di ghiaccio, Gulliver perde l'equilibrio e urta violentemente Pilgrim. I cavalli scivolano e cadono, trascinando le ragazze sulla strada, dove vengono tragicamente investite da un autocarro. Judith e Gulliver perdono la vita, mentre Grace e Pilgrim subiscono gravi ferite. Grace, con una gamba destra parzialmente compromessa si chiude a riccio, mentre Pilgrim è traumatizzato e ingestibile, tanto che viene suggerito di abbatterlo. Annie, la madre di Grace, si oppone fermamente a questa soluzione, intuendo che la guarigione della figlia sia strettamente legata a quella del cavallo. La donna cerca disperatamente aiuto e riesce a rintracciare Tom Booker, un rinomato "sussurratore di cavalli" che vive nelle remote montagne del Montana. Tom accetta di intervenire, ma a condizione che anche Grace partecipi attivamente al processo di guarigione. Nonostante la sua riluttanza iniziale, Grace accetta, e insieme ad Annie si trasferisce nel ranch dei Booker, dove Tom vive con suo fratello e la famiglia di quest'ultimo. Con il tempo, Pilgrim e Grace cominciano lentamente a superare il loro trauma, mentre tra Annie e Tom si sviluppa una crescente attrazione reciproca, anche se lei è sposata e lui ha già sofferto per amore. L'equilibrio viene sconvolto dall'arrivo inaspettato di Robert MacLean, il padre di Grace e marito di Annie, al ranch. Annie si trova sempre più divisa tra l'attrazione per Tom e l'amore per la sua famiglia.

Anche se aveva già diretto diversi film - a cominciare da "Gente comune", che nel 1981 gli valse l'Oscar come miglior regista - questa è la prima volta che Robert Redford dirige un film in cui è anche protagonista. Il film sposa il cinema classico, con toni pacati e una lunga durata (169 minuti). Il personaggio principale è modellato sui "sussurratori di cavalli" Tom Dorrance, Ray Hunt e, in particolare, sul loro giovane discepolo Buck Brannaman, che per l'occasione ha anche fatto da controfigura per Robert Redford nel film e ha lavorato come consulente. Le tecniche di addestramento dei cavalli traumatizzati nel film sono fedeli a numerosi principi fondamentali dell'equitazione naturale.

Cast e personaggi

Il cast del film è così composto (attori e rispettivi ruoli):

Robert Redford (Tom Booker)

Kristin Scott Thomas (Annie MacLean)

Scarlett Johansson (Grace MacLean)

Sam Neill (Robert MacLean)

Dianne Wiest (Diane Booker)

Chris Cooper (Frank Booker)

Cherry Jones (Liz Hammond)

Kate Bosworth (Judith)

Ty Hillman (Joe Booker)

Jeanette Nolan (Ellen Booker)

Dove vedere "L'uomo che sussurrava ai cavalli" in tv e in streaming

Il film “L'uomo che sussurrava ai cavalli" va in onda oggi, martedì 9 luglio 2024, a partire dalle 21.20 su Canale 5. Il lungometraggio è visibile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming che on demand.

