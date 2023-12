La Biblioteca dei sentimenti, il programma con Maurizio De Giovanni e Greta Mauro da oggi in tv: le anticipazioni

Al via oggi,18 dicembre, e in onda dal lunedì al venerdì, alle 15.20 su Rai 3, il nuovo programma "La Biblioteca dei sentimenti", produzione di Rai Intrattenimento Day Time, che vede in ogni episodio lo scrittore e drammaturgo Maurizio de Giovanni e la conduttrice Greta Mauro esplorare i profondi sentimenti umani attraverso l'analisi di libri, affiancati da un gruppo di nove millennial.

La Biblioteca dei sentimenti: le anticipazioni

Nel corso degli ultimi anni il nome di Maurizio De Giovanni, scrittore e drammaturgo napoletano, classe 1958, è salito più volte alla ribalta anche grazie ad un pugno di serie televisive si successo tratte dai suoi lavori letterari: da "I Bastardi di Pizzofalcone" a "Mina Settembre", da "Il commissario Ricciardi" a "Sara"; quest'ultima di prossima uscita su Netflix.

Anche sceneggiatore, De Giovanni passa davanti alla macchina da presa e conduce insieme a Greta Mauro La Biblioteca dei sentimenti", la nuova produzione di Rai Intrattenimento Day Time, in onda dal 18 dicembre, dal lunedì al venerdì, alle 15.20 su Rai 3.

Nelle 15 puntate previste, si approfondiscono altrettante sfumature emotive, dalla gioia alla tristezza. Ogni episodio esplorara i profondi sentimenti umani attraverso l'analisi di libri. Durante la discussione, vengono esaminati tre testi (un classico, un romanzo contemporaneo e un saggio), con la partecipazione di tre esperti del mondo della cultura e della letteratura (scrittori, saggisti, filosofi, pensatori). Ogni episodio si apre con un monologo - racconto di Maurizio de Giovanni che, affiancato dalla Mauro, accoglie in studio un gruppo di nove millennial: giovani donne e uomini tra i 18 e i 25 anni, che arricchiscono il dibattito in studio con la loro prospettiva.

Un programma incentrato sui libri, dunque, ma al contempo dedicato all'esplorazione dei sentimenti umani. Per ricordare che i libri rappresentano sempre un punto di partenza per discutere della vita e aiutare il pubblico a comprendere meglio le nostre esperienze, mettendo a fuoco emozioni e stati d'animo.

Riportiamo, di seguito, il programma della prima settimana (18 - 22 dicembre):

18 dicembre, felicità: Franco Arminio, Carmine Abate, Cristina Dall’Acqua. Libri “Siddharta” Hermann Hesse, “Un paese felice’’ di Carmine Abate, “De vita beata’’ di Seneca.

19 dicembre, seduzione: Lina Sastri, Luca Ricci, Antonino Tamburello. Libri “L’amante” di Marguerite Duras, “I Primaverili” di Luca Ricci, “L’amore nasce eterno” di Antonino Tamburello.

20 dicembre, narcisismo: Chiara Lalli, Marcello Veneziani, Franco Di Mare. Libri “Non avrai altro dio all’infuori di te” di Chiara Lalli, “Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde, “Barnaba il mago” di Franco Di Mare.

21 dicembre, nostalgia: ospiti Viola Ardone, Aurelio Picca, Emanuele Trevi. Libri “La luna e i falò” di Cesare Pavese, “La casa del mago” di Emanuele Trevi, “Scritti corsari” di Pier Paolo Pasolini

22 dicembre, coraggio: ospiti Lella Costa, Paolo Borrometi, Davide Rondoni. Libri “Anna Karenina” di Lev Tolstoj, “Un morto ogni tanto” di Paolo Borrometi, “Intervista con la storia” di Oriana Fallaci.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (dal 18 dicembre)

Il nuovo format "La Biblioteca dei sentimenti" va in onda a partire da lunedì 18 dicembre 2023 dalle 20.55 su Rai 3. Il programma è inoltre visibile (in live streaming e on demand) sulla piattaforma RaiPlay.

