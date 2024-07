Amadeus e Nove in crisi per La Corrida: il conduttore vuole sfidare Signorini ma Discovery non ci sta. Cosa è successo

Dato per certo che "La Corrida" andrà in onda sul canale Nove nel corso della prossima stagione televisiva, non resta che capire quale giorno della settimana sceglieranno per l'effettiva messa in onda del programma. È proprio a tal proposito che sono nati i primi screzi tra Amadeus, già confermato alla conduzione, e Discovery. Scopriamo insieme cosa è successo nelle ultime ore e a cosa sarebbe dovuta la "crisi" momentanea.

La Corrida il mercoledì sera? Amadeus non ci sta

I palinsesti della stagione 2024/2025, come ogni anno, saranno presentati il prossimo settembre, ma il sito DavideMaggio.it ha lanciato un'indiscrezione nella quale si legge che "La Corrida" dovrebbe andare in onda di mercoledì sera, giorno che ad Amadeus non andrebbe particolarmente a genio. "DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che, al momento, la collocazione più probabile de La Corrida 2024 è il mercoledì…", così recita l'articolo in questione, all'interno di cui è stato segnalato anche un interessante retroscena riguardante, appunto, la reazione del conduttore, che vorrebbe invece lo scontro diretto con Alfonso Signorini, al timone del "Grande Fratello", reality show che di consueto va in onda proprio il lunedì, il giorno desiderato da Amadeus:

"Amadeus gradirebbe una collocazione al lunedì, ma il reality di Canale 5, con la chiusura dopo mezzanotte e l’imprevedibilità delle dinamiche, e l’inossidabile fiction di Rai1 però sono avversari insidiosi…". Insomma, Discovery preferirebbe volare basso per il momento, scelta saggia sicuramente, ma Amadeus accetterà tale condizione? O comunque troveranno un modo per venirsi incontro? Allo stato attuale delle cose possiamo solo attendere e vedere come si evolverà la situazione.