La follia della mia gemella, il film stasera in tv: trama e cast

In onda oggi, 29 giugno 2024, dalle 21.20 su Rai 2, il film "La follia della mia gemella" è un thriller ad alta tensione trasmesso per la prima volta in chiaro, per il ciclo "Nel segno del giallo". Due sorelle gemelle le cui vite hanno preso pieghe diametralmente opposte, sono state segnate da un doloroso evento. Un giorno una di esse attua uno scambio di ruoli, ma più di una cosa va per il verso sbagliato e non tutto è come sembra.

La follia della mia gemella, la trama e il cast

Jennifer e Tracy Wrey sono sorelle gemelle e la loro vita è stata irrimediabilmente sconvolta dalla tragica perdita del padre. Anni dopo, mentre Jennifer è diventata una famosa scrittrice di romanzi rosa, Tracy è confinata in un istituto psichiatrico. Finché, nel giorno dell'anniversario della morte del genitore, Jennifer va a trovare Tracy. A questo punto esplode il piano di Tracy che, dopo aver drogato Jennifer e scambiato i vestiti con lei, scappa dall'istituto fingendosi Jennifer, lasciando la sorella nell'istituto, e scambiata da tutti per Tracy. Quest'ultima crede che prendere il posto della sorella le darà la libertà che ha sempre desiderato, ma una volta entrata nella vita di Jennifer, scopre che non è così meravigliosa come pensava. Dal rapporto teso di Jennifer con la figlia Layla alle sue complicate relazioni sentimentali, diventa chiaro che la nuova vita di Tracy non è quella che la sua psiche può sopportare a lungo. Intanto la vera Jennifer cerca disperatamente di scappare dall'istituto e riprendersi la vita che sua sorella le ha rubato.

"La follia della mia gemella" è un film tv che punta molto sulla sua catena di colpi di scena, che propone sequenza dopo sequenza. Lo spaesamento delle due protagoniste aumenta progressivamente fino a un colpo di scena finale. Il film, realizzato per la televisione, ha visto luce negli Stati Uniti il 29 maggio 2022. Sceneggiato da David Chester e diretto da Dylan Vox, ha un cast così composto (attori e rispettivi ruoli):

Nicole Marie Johnson (Jennifer e Tracy)

Kate Edmonds (Layla)

Dominick Ficco (Rob)

Scout Smith (Karen)

Jonathan Stoddard (Chad)

Emerson Niemchick (Peter)

Grace Langshaw (Jennifer da giovane)

Dana Langshaw (Tracy da giovane)

Kevin Owyang (dottor Eastman)

Britton Webb (dottore)

Jessica Lemon Wilkinson (infermiera)

Dove vedere “La follia della mia gemella” in tv e in streaming

Il film "La follia della mia gemella" va in onda sabato 29 giugno 2024 a partire dalle 21.20 su Rai 2. Il lungometraggio è visibile anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

Programmi tv stasera e domani

- Programmi tv stasera

- Film stasera in tv

- Programmi tv oggi

- Programmi tv domani sera