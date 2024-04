La gioia della musica, da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni e novità

Ha inizio oggi, lunedì 29 aprile 2024, su Rai 3 la terza stagione del programma "La gioia della musica". Corrado Augias narra le storie dei più grandi compositori, ognuno accompagnato da una delle sue opere più rappresentative. Avvalendosi del contributo dell'Orchestra sinfonica Rai di Torino, la trasmissione restituisce, tra note e racconto, la complessità - e la gioia, per l'appunto - dell'arte musicale.

"La gioia della musica": le anticipazioni della nuova edizione

Giunge un po' a sorpresa il ritorno in Rai di Corrado Augias: dopo l'annuncio di un possibile addio e il passaggio a La7, dove lo abbiamo visto in prima serata condurre "La Torre di Babele", la terza edizione de "La gioia della musica" poteva sembrare in bilico. Lo storico giornalista e scrittore torna invece da oggi, 29 aprile, al timone di un programma leggero ma appassionato, capace di tramandare a vecchie e nuove generazioni l'importanza della musica classica, lirica e sinfonica.

Il programma si propone anche in questo 2024 di rispondere a molte domande di eccezionale interesse, offrendo non solo un viaggio emozionante attraverso le creazioni di geni musicali, ma anche una chiave di lettura per comprendere appieno il linguaggio dell'arte musicale.

Con la guida esperta e solidissima di Corrado Augias, e la collaborazione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, gli spettatori avranno dunque l'occasione di esplorare i segreti, le regole e le invenzioni di compositori celebri, calandosi pienamente nelle loro vite, nelle passioni, negli amori e nei dolori. Ogni puntata sarà dedicata a un genio della musica, con un'analisi approfondita di una delle sue opere più celebri.



Le anticipazioni ci dicono che la terza edizione del programma presenterà una nuova veste e impaginazione. In apertura di ogni puntata, il conduttore introdurrà il genio di un compositore e la magia della sua opera, prima di passare il testimone agli illustri Maestri Speranza Scappucci e Aurelio Canonici, che guideranno l'Orchestra sinfonica Rai di Torino nell'esecuzione e nella spiegazione dell'opera selezionata. In più, in quattro puntate dirette dal maestro Aurelio Canonici, l'intera Orchestra si unirà per offrire uno sguardo approfondito sulla concertazione e svelare i segreti delle invenzioni dei grandi compositori.

"La gioia della musica" si propone, ancora una volta, di restituire la straordinaria quantità di emozioni generate dalla musica, attraverso la comprensione del suo linguaggio delle sue esecuzioni.

Dove vedere "La gioia della musica" in tv e in streaming

La terza edizione de "La gioia della musica" va in onda - dal 29 aprile 2024 - su Rai 3 dal lunedì al venerdì a partire dalle 20.15 Gli episodi del programma sono disponibili per la visione anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.

