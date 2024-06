La Grande Opera Italiana Patrimonio dell'Umanità, oggi in tv: anticipazioni e come seguirla in diretta

Lo strepitoso patrimonio dell'Opera lirica Italiana rivive questa sera in un evento fuori dall'ordinario: in onda oggi, 7 giugno 2024, a partire dalle 20.30 su Rai 1, "La Grande Opera Italiana Patrimonio dell'Umanità" vede il Maestro Riccardo Muti dirigere una orchestra formata da circa 500 elementi, capaci di far rivivere la grandezza dei nostri più grandi compositori. Presentano Alberto Angela, Cristiana Capotondi e Luca Zingaretti.

La Grande Opera Italiana Patrimonio dell'Umanità: anticipazioni

Il programma della serata include una rassegna dei brani più amati di compositori come Puccini, Rossini, Verdi, Donizetti, Bellini, Mascagni, Leoncavallo, e Giordano. Il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare interpretazioni di artisti di fama internazionale, tra cui i soprani Anna Netrebko, Eleonora Buratto, e Rosa Feola, il mezzosoprano Aigul Akhmetshina, i tenori Jonas Kaufmann, Renè Barbera, e Juan Diego Flórez, e i baritoni Nicola Alaimo, Luca Salsi, e Ludovic Tézier. Questi straordinari talenti saranno diretti dal giovane Maestro Francesco Ivan Ciampa.

Questa serata speciale è un tributo al canto lirico italiano, riconosciuto come patrimonio dell'umanità. La selezione dei brani più celebri dell'opera è eseguita da 160 professori d’orchestra e 300 artisti del coro provenienti dalle principali fondazioni lirico-sinfoniche italiane. La direzione del Maestro Muti, rinomato ambasciatore dell’eccellenza italiana nel mondo, suggella la statura della serata.

Per arricchire ulteriormente il tutto, la Fondazione Arena di Verona ha realizzato una scenografia originale ideata da Filippo Tonon. Il golfo mistico è trasformato in un nuovo spazio scenico per celebrare un’altra eccellenza italiana: la danza. Le Étoile Roberto Bolle e Nicoletta Manni interpreteranno coreografie di Massimiliano Volpini, create appositamente per questo evento e eseguite per la prima volta. Il programma di danza includerà un passo a due sulle note di "Madama Butterfly" e un assolo di Bolle su "Cavalleria Rusticana", accompagnati da 50 ballerini del corpo di ballo della Fondazione Arena.

Il Ministero della Cultura spera di rendere questo galà un appuntamento annuale, da tenersi ogni 7 giugno nei luoghi più suggestivi d'Italia. Questa prima edizione è solo l'inizio di una tradizione destinata a celebrare l'inestimabile patrimonio dell'opera lirica italiana, portando la sua bellezza senza tempo a un pubblico sempre più vasto.

Dove vedere "La Grande Opera Italiana"

"La Grande Opera Italiana Patrimonio dell'Umanità" è un evento trasmesso da Rai 1 - in mondovisione - a partire dalle 20.30. Il programma è visibile anche in diretta streaming, grazie alla piattaforma RaiPlay.

