"La luce nella masseria", il film stasera in tv: trama e cast

In occasione dei 70 anni della televisione, Rai 1 trasmette "La luce nella masseria", film tv in prima visione oggi, domenica 7 gennaio 2024, dalle 21.30. Uno sguardo sul debutto del nuovo medium in una famiglia del Sud Italia negli anni '60. La produzione è a cura di Èliseo Entertainment in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Luca Barbareschi e diretta da Riccardo Donna e Tiziana Aristarco.

"La luce nella masseria": trama e cast del film

I Rondinone sono una famiglia numerosa con una grande masseria nei pressi di Matera. Guidati dal patriarca Eustachio, affrontano insieme le sfide della vita, vivendo della fatica del lavoro nei campi. L'undicenne Pinuccio, pieno di sogni, desidera un televisore, un lusso riservato alle poche famiglie agiate della città nel 1962. L'eroe del bambino è lo zio Vincenzo, un uomo forte, simpatico e moderno. Tuttavia, la sua vita subisce una brusca trasformazione quando, durante una festa nella masseria, collassa a causa di una sclerosi. Vincenzo, costretto sulla sedia a rotelle, deve abbandonare il lavoro nei campi, mentre Pinuccio, osserva anche il declino delle sue relazioni sentimentali. La famiglia decide di acquistare una tabaccheria in città per Vincenzo, vicino a un negozio di televisori frequentato da Pinuccio. La malattia di Vincenzo, la decisione di un altro fratello di abbandonare la vita rurale e la morte di Eustachio scatenano litigi sull'eredità. La famiglia considera la vendita della masseria a Mariano, un imprenditore che ha vinto alla Lotteria Italia. La notizia della vendita e la disgregazione familiare sconvolgono Pinuccio, ma Vincenzo, con il sostegno di Imma, comprende che è necessario fare qualcosa per riunire la famiglia. Nasce così l'idea di preservare la masseria come luogo dove poter lavorare e vivere insieme. La data del passaggio di proprietà, fissata per il 7 gennaio 1963, segna una svolta cruciale.

"La luce nella masseria" è un film diretto a quattro mani, da Riccardo Donna e Tiziana Aristarco, una produzione Èliseo Entertainment in collaborazione con Rai Fiction, prodotto da Luca Barbareschi. Il racconto si colloca nel momento in cui il progresso, portato anche dalle prime fabbriche, causa lo svuotamento delle campagne. Quella narrata è una famiglia come tante, in cui l’avvento della modernità provoca una frattura all’interno della civiltà contadina e compromette quei momenti di condivisione e di socialità. Sarà proprio la televisione a mantenere viva quella comunità, capace di restituire un’esperienza collettiva e sociale grazie alla forza aggregatrice dei programmi dell’epoca.

Il cast di interpreti è così composto (attori e rispettivi ruoli):

Domenico Diele (Vincenzo Rondinone)

Aurora Ruffino (Imma)

Giovanni Limite (Pinuccio)

Giusy Frallonardo (Damianina Rondinone)

Carlo De Ruggieri (Carismo Rondinone)

Renato Carpentieri (Nonno Eustachio)

Elvira Camarrone (Marietta)

Nando Irene (Michele Rondinone)

Yari Gugliucci (Mariano)

Viviana Altieri (Margherita)

Lia Trivisani (Bruna)

Adele Conte (Anna)

Alessandro Giallocosta (Dottore)

Aldo Mastrillo (Giovanni)

Ilenia Ginefra (Giuseppina Centonze)

Antonio Trucco (Ueluccio)

Dove vedere "La luce nella masseria" in tv e in streaming (7 gennaio 2024)

Il film per la tv "La luce nella masseria" va in onda su Rai 1 oggi, 7 gennaio 2024, a partire dalle 21.30. Il film è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, che offre l'opportunità di guardarlo sia in live streaming che on demand.

