"La nostra Raffaella", stasera in tv il documentario sulla Carrà: le anticipazioni

In onda oggi, 25 maggio 2024, dalle 21.30 su Rai 1, il documentario "La nostra Raffaella" è un sentito tributo alla grande e amatissima Raffaella Carrà, tra vita privata e professionale; ma è anche un viaggio emozionante nella storia della televisione italiana e nella vita di una donna che ha saputo influenzare profondamente la cultura e la società del suo tempo.

"La nostra Raffaella": le anticipazioni

Raffaella Carrà è stata - ed è - una figura unica, capace di brillare nel firmamento della Rai, creando un immaginario collettivo in cui intere generazioni si sono ritrovate e riconosciute. Nel documentario "La nostra Raffaella", diretto da da Emanuela Imparato e in onda in prima tv oggi, 25 maggio, la storia personale dell'artista romagnola si intreccia indissolubilmente con quella della Rai, una fusione che ha plasmato il panorama culturale italiano fin dagli anni Cinquanta, evolvendosi insieme al Paese attraverso i decenni.

L'icona della Carrà viene delineata come l'emblema di un'Italia in trasformazione, un'anima di una nazione desiderosa di cambiamento, radicata nelle tradizioni ma al contempo proiettata verso la modernità. La sua influenza è dunque rintracciabile nel canto e ballo,ma anche nella moda, nel pensiero e nella cultura generale. Raffaella Carrà aveva la rara dote di coniugare empatia, rigore professionale e passione: un concentrato travolgente che ha trovato negli anni un costante favore da parte del pubblico, influenzato da un'impronta indelebile

A testimonianza di tutto ciò, nel corso del documentario vediamo e ascoltiamo collaboratori, personaggi dello spettacolo e della cultura, lasciare un proprio personale ricordo dell'artista: da Bruno Vespa, Enzo Paolo Turchi, Irene Ghergo, Maria Grazia Cucinotta, e Noemi. Nei loro racconti risiede affetto e orgoglio per le loro esperienze al fianco di Raffaella Carrà.

Attraverso le numerose interviste rilasciate in mezzo secolo di carriera e custodite nelle Teche Rai, vediamo questa sera personaggi come Enzo Biagi, Maurizio Costanzo, Vincenzo Mollica, Giovanni Minoli, Fabio Fazio e lo stesso Bruno Vespa: in queste conversazioni, Raffaella Carrà rivive i suoi pensieri, i suoi progetti, i suoi ricordi e i suoi sogni, permettendo al pubblico di riscoprire il suo spirito e la sua visione di artista e di donna

Nello speciale di questa sera trovano un posto speciale anche i luoghi più rappresentativi legati alla sua carriera: il Centro di produzione televisiva di Via Teulada, l’Auditorium del Foro Italico e il Teatro delle Vittorie. In questi spazi, l'eco della sua risata inconfondibile e delle sue celebri canzoni. Queste ultime continuano ancora oggi far danzare coloro che l'hanno vissuta direttamente ma anche i giovani di oggi.

Dove vedere "La nostra Raffaella" (25 maggio)

Il documentario "La nostra Raffaella" in onda da oggi, sabato 25 maggio 2024, a partire dalle 21.30, su su Rai 1; ed è inoltre visibile - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

