La pasticceria di Frau Knam, da stasera in tv la nuova edizione

Generalmente la vediamo sul piccolo schermo in compagnia del marito, il grande pasticciere Ernst Knam. Ma Alessandra Mion - vero nome di Frau Knam - approda oggi, dalle 21.00, sul canale Food Network con la seconda edizione del suo "La pasticceria di Frau Knam": qui, in solitaria, prepara splendidi dolci che tutti, con passione e dedizione possono preparare nella propria cucina di casa.

La pasticceria di Frau Knam, anticipazioni seconda edizione

Nota ai più come Frau Knam, Alessandra Mion, ritorna sul piccolo schermo con la seconda stagione del programma "La pasticceria di Frau Knam". Questa avventura televisiva, in onda su Food Network canale 33 dal 9 maggio alle 21:00 - e disponibile in streaming su discovery+ - delizierà gli spettatori con ricette accessibili a tutti, trasmettendo un messaggio di amore e dedizione verso il mondo della pasticceria.

Nata a Venezia ma milanese d'adozione, Frau Knam condivide con il pubblico la sua passione per i dolci e con il suo programma trasmette la convinzione che non occorra essere chef straordinari per creare piccoli e dolci capolavori. Attraverso le sue creazioni dimostra che la pasticceria è alla portata di tutti, pur richiedendo pazienza, amore e un pizzico di organizzazione.

Il programma, registrato nello studio Fuorizona di Milano per Warner Bros. Discovery e prodotto da Jumpcutmedia, propone una serie di ricette golose,dalla Cheesecake al tiramisù alla Torta di cioccolato fondente, mele e miele, dalla torta ai cereali con cannella e frutta di stagione alla raffinata St. Honorè al miele, soltanto per menzionare alcune bontà.

In ogni puntata del programma, Frau Knam - moglie moglie del grande Maître Chocolatier Ernst Knam - realizzerà personalmente le sue ricette, dimostrando che anche i dolci più raffinati possono essere preparati con semplicità e passione. Ogni episodio si conclude con un "dolce al bicchiere", una soluzione creativa per ridurre gli sprechi in cucina, utilizzando nel migliore dei modi gli ingredienti rimasti.

Con quasi 100.000 follower sui social media e una boutique di pasticceria a Milano, da anni a stretto contatto con l'ambiente della pasticceria, Alessandra Mion ha condiviso il percorso professionale del marito Ernst Knam; ma è stato solo durante il periodo di lockdown che ha deciso di mettersi attivamente alla prova nella preparazione di torte e dolci, incoraggiata proprio dal marito, avviando inoltre una serie di tutorial online che hanno riscosso un notevole successo.

Dove vederlo in tv e in streaming

La seconda edizione di "La pasticceria di Frau Knam" va in onda a partire da giovedì 9 maggio 2024 a partire dalle 17.50 su Food Network (canale 33 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale del canale. La rete è visibile anche sul canale 416 di Sky.

