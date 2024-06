La Promessa, le anticipazioni dal 10 al 14 giugno 2024

Jana arriva dal personale di servizio con il neonato, annunciando che ci sono state complicazioni durante il parto: Donna Pia ha perso conoscenza e non si è ancora svegliata, mentre Abel è al suo fianco per prendersi cura di lei. Manuel e Jimena vanno a vedere il bambino. Quando Jimena lo restituisce a Jana e scappa via, Manuel la segue e la rassicura, dicendole che sarà un’ottima madre. Nel frattempo Cruz chiede a Curro di tenere d'occhio Martina. Abel si scusa con Jana per aver sottovalutato le sue capacità, mentre Cruz lo critica per essersi dedicato troppo a Pia e aver trascurato Jimena. Teresa bacchetta Mauro per non aver accettato Feliciano, convincendolo a offrirgli il suo aiuto nella formazione. Jana visita Ramona e la rimprovera per essere tornata a Lujan.

Fernando sopravvive a un attacco di cuore grazie alla pillola somministrata da Margarita: Alonso è sotto shock, temendo di perdere suo fratello. Questo, insieme alle cure per Pia, ancora convalescente, provoca nuovi scontri tra Cruz e Abel, dato che la marchesa ritiene che non stia facendo il suo lavoro correttamente. Don Carlos torna alla tenuta per scusarsi con Candela, ma sorprendentemente è lei a scusarsi e a confessare i suoi sentimenti per lui. Jimena pensa a un piano pericoloso per fingere un aborto. Pia è ancora molto malata, e Candela si occupa del suo bambino. Ramona continua a insistere con Jana: o lascia Lujan con lei o non vuole vederla più.

Ramona si sveglia e Jana le chiede la verità su sua madre, ma non riceverà risposte. Candela è disperata perché, mentre teneva il figlio di Pia, si è addormentata e il bambino è scomparso. La servitù inizia a cercarlo, temendo che sia stato rapito. Abel informa Jana che Cruz lo ha accusato di non aver aiutato Fernando. Alonso decide di visitare suo fratello. Romulo decide di denunciare la scomparsa del neonato alla guardia civile. Manuel confessa ad Abel di pensare a una donna conosciuta prima del matrimonio, e Abel gli suggerisce di dirlo a Jimena.

Una lettera con il sigillo reale annuncia l'arrivo di Antonio de Carvajal y Cifuentes. Cruz informa Margarita che lei e Alonso avranno una posizione privilegiata durante l'incontro e che Martina dovrà ricevere l'ospite accompagnata da Curro. Jimena chiede a Manuel di mostrarle più affetto. Cruz insiste affinché Jimena faccia un controllo medico da Abel. Feliciano, grazie al suo ottimo lavoro con Fernando, viene considerato come possibile valletto. La notizia entusiasma Petra e Teresa, ma non Mauro. Alonso si confida con Catalina riguardo al suo rapporto con Fernando, ricevendo incoraggiamenti per una relazione fraterna pacifica. Curro viene portato da Jana a casa di Ramona e presentato come Marcos, nome datogli da Dolores. Jana chiede ancora a Ramona di rivelarle la verità. Lorenzo critica Catalina per aver affittato terreni a un prezzo troppo basso.

Ramona mette in guardia Jana e Curro e rifiuta di rivelare la verità sulla loro madre per non turbarli. L'arrivo di Don Antonio infastidisce Jimena. Petra intralcia la ricerca del figlio di Pia, attirando l'odio della servitù. Cruz raccomanda a Petra di non farle sentire la mancanza di Pia. Margarita si offre di parlare con Catalina riguardo alle sue preoccupazioni. Catalina tenta di riavvicinare Fernando e Alonso, ma fallisce. eliciano corteggia Teresa. Cruz si lamenta con Manuel del dottor Bueno, accusandolo di non curare adeguatamente Jimena, e spinge il figlio a liberarsene. Salvador e Abel riescono a far mangiare Candela, che aveva digiunato per salvare Pia. Jimena attira Manuel a letto con una scusa.