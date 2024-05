La Promessa, le anticipazioni dal 13 al 17 maggio 2024

Il legame tra Cruz e Margarita si deteriora ulteriormente: la situazione diventa sempre più tesa a causa del sostegno deciso della consorte di Don Alonso a Martina. La madre della marchesina cerca di punire la figlia, ma anche lei custodisce un segreto.

Cruz comincia a nutrire sospetti sull'arrivo improvviso dei suoi cognati alla tenuta: i due, infatti, non sono giunti solo per riportare Martina a casa, ma ciò nasconde qualcosa di più. Alla marchesa sembra singolare il fatto che né Fernando né Margarita siano ancora ritornati a Madrid, e presto scopre che i marchesi non possono far ritorno in città a causa dello scandalo che li ha emarginati e resi indesiderati presso la corte reale.

Jimena ottiene ciò che voleva: Jana può fare ritorno alla Promessa. Cruz non accoglie con favore questa novità, mentre i servitori sono felici di riabbracciare la ragazza. Catalina torna alla dimora di famiglia e scopre che Candela e Simona sono in sciopero. La marchesina riesce a persuaderle a riprendere il lavoro e si impegna a recarsi in paese per ottenere notizie su Don Carlos, fonte di preoccupazione per entrambe.

Curro prova a riconquistare Martina e a ricominciare una relazione con lei, ma non ottiene il risultato sperato. Pia sta cercando di riprendersi dagli avvenimenti recenti e riceve conforto da parte di Jana e della Marchesa.

Catalina mantiene la sua promessa e faritorno alla tenuta, portando brutte notizie a Candela e Simona. La figlia di Don Carlos ha mentito, nascondendo un uomo malato nella casa di famiglia. Salvador affronta una difficile decisione con Maria, chiedendole di scegliere tra lui e Lope. Durante la cena, si scatena una discussione accesa tra Don Alonso e Don Fernando.