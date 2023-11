La Promessa, le anticipazioni dal 13 al 17 novembre 2023

Simona non può più nascondere il suo terribile segreto e, anticipando Camillo, dice a Candela che Tono, il suo stesso marito, è colui che ha tragicamente messo fine alla vita di Custodio, consorte di Candela. La notizia colpisce quest'ultima come un fulmine a ciel sereno, lasciandola attonita e amareggiata per essere stata ingannata dalla sua amica a cui si sentiva sinceramente legata. La delusione è così profonda che decide di abbandonare La Promessa, sentendosi il bisogno di riflettere e ritrovare un po' di solitudine.

Simona, preoccupata per l'effetto devastante delle sue parole su Candela, cerca conforto in Lope. Lorenzo è intanto intento a rivelare a Curro la sua verità riguardo al matrimonio con Eugenia: padre e figliastro si stanno riavvicinando? Nel frattempo, Petra, dopo aver svelato a Cruz la menzogna di Pia, cerca di persuadere la marchesa a licenziare la governante.

Maria è angosciata dall'assenza di notizie su Salvador, il suo fidanzato, tenuto prigioniero dai nemici. Desiderosa di sapere delle condizioni di Salvador, Maria chiede a Martina di intervenire presso suo zio Alonso, sperando che il marchese, grazie alle sue influenze, possa fornire qualche informazione. Tuttavia, Alonso risponde freddamente, dichiarando di non avere tempo per queste questioni.

Dopo aver appreso la verità da Gregorio, Don Romulo condivide con Pia la sua profonda delusione, palesando la negativa sorpresa di essere stato tenuto all'oscuro di una situazione così grave, e che sperava di godere della fiducia della governante. Il maggiordomo si trova ora a dover affrontare la messa in discussione di quelle che erano le sue certezze.

Manuel decide di approfondire la questione legata a Jana e si rivolge a Mauro per scoprire chi si è preso cura di lui durante il periodo in cui era in coma. Il domestico, senza riserve, rivela ogni dettaglio, svelando che Jana lo assisteva di nascosto, cercando di garantirgli una rapida ripresa.